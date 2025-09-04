La alta cocina se pasa a la MotoGP: los helados de Jordi Roca y las gyozas de Ugo Chan se servirán en el Gran Premio de Catalunya

Las estrellas Michelin cocinan para la MotoGP (Cedida)

Gastronomía y motor se dan la mano este fin de semana en la ciudad de Barcelona. Del 5 al 7 de septiembre se celebra el Monster Energy Gran Premio de Catalunya, en el Circuit de Barcelona-Catalunya ubicado en el municipio de Montmeló. La cita deportiva promete grandes emociones, con la presencia de Marc Márquez, actual líder del campeonato, y de su hermano e inmediato perseguidor como plato fuerte.

Pero este fin de semana, la alta cocina también tendrá su hueco. Y es que los más de 3.000 asistentes al MotoGP VIP Village podrán disfrutar de una experiencia gastronómica especial diseñada por Vilaplana Catering, que pondrá a los fogones a varios chefs españoles galardonados con estrellas Michelin.

La alta cocina aterriza en MotoGP

En concreto, a esta cita asistirá como novedad el chef Hugo Muñoz, cocinero que cuenta con una estrella Michelin en su restaurante Ugo Chan. Allí, Hugo fusiona la comida japonesa y la española, con un menú Omakase único que ha conquistado a los que más saben. En el circuito catalán, el cocinero deleitará a los comensales con dos de sus platos más aclamados: el tomate y bottarga de atún rojo y la gyoza de callos a la madrileña y garbanzos fritos.

Las estrellas Michelin cocinan para la MotoGP (Cedida)

También estará presente el chef Benito Gómez, con dos Estrellas Michelin en su restaurante Bardal. El chef natural de Barcelona, aunque afincado en el municipio malagueño de Ronda, propondrá a los asistentes un salpicón de gambas y maíz picante y una presa Ibérica a la pimienta verde. A él se le sumará también Samuel Naveira, el joven chef galardonado con una estrella Michelin en Muna, un restaurante de cocina japonesa contemporánea en la ciudad de Pontevedra. Por su parte, ofrecerá un crepe de tartar de lubina, salsa grenoblesa y mayonesa de codium, además de su ravioli ‘in brodo’.

El postre también estará firmado por nombres conocidos. Más concretamente el del maestro pastelero Oriol Balaguer, reconocido como mejor repostero de España en varias ocasiones y responsable de icónicas pastelerías como La Duquesita, en Madrid. El chef pastelero pondrá el toque dulce con su archiconocido panettone, uno de los más deseados de toda España en las fechas navideñas. Finalmente, también se podrá disfrutar del polo exclusivo para MotoGP™ y chocolatinas elaboradas por Rocambolesc, la heladería y tienda de dulces que vende las elaboraciones creadas por Jordi Roca, el pastelero de El Celler de Can Roca (tres estrellas Michelin).

Los cocineros de Vilaplana Catering se encargarán de complementar esta propuesta con otros platos como cocotte de huevo, salteado de setas y habas con salsa muselina de caviar de trucha, lima-cebiche de tartar de atún rojo nikkei, nigiri de lomo de anchoa 00 de Santoña, filet mignon de Ibérico de bellota, asado en adobo de hierbas frescas mediterráneas o rodaballo en salsa ligera de cava y azafrán. Para el postre proponen diferentes opciones como un tarrito de ricotta y frutas exóticas, blanc-manger de frutos rojos o tarta de almendra y toblerone.

Para llevar a cabo este servicio, Vilaplana contará con un equipo de más de 200 personas, ya que la experiencia de restauración está disponible desde primera hora de la mañana, con desayunos exclusivos, hasta la finalización de las carreras, para satisfacer los deseos de los visitantes de MotoGP VIP Village™ en cualquier momento del día.