Investigan el asesinato de una mujer en Tenerife como posible caso de violencia machista

La Guardia Civil investiga un posible asesinato machista en la localidad de Santa Úrsula, en Tenerife. El hombre ya ha sido detenido, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno, aunque aún están por determinar las circunstancias , y si el hombre era pareja de la víctima o ya habían terminado la relación.

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