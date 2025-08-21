España

Lasaña de calabacín y pollo desmechado: una receta fácil, ligera y llena de sabor

Esta receta sustituye las tradicionales placas de pasta por calabacín en láminas, y utiliza una bechamel más saludable junto a un relleno sabroso de pollo desmechado y tomate

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Guardar
Receta de lasaña de calabacín
Receta de lasaña de calabacín con pollo (Adobe Stock)

La lasaña es el plato favorito de muchos, grandes y pequeños. Este clásico de la cocina italiana parte de unas láminas de pasta, que pueden encontrarse rellenas con cientos de ingredientes y combinaciones diferentes según la región en la que nos encontremos. En su versión más clásica, suele cocinarse con ragú en salsa boloñesa y un toque de bechamel, aunque las opciones son casi infinitas. Hay quien sustituye la carne de ternera por otras como la de cerdo o la de pollo, quien prescinde de esta para preparar un relleno de verduras o incluso quien la prepara con pescado.

En esta versión, cocinaremos una lasaña más ligera que la versión tradicional, modificando algunos de sus ingredientes para convertirla en un plato nutritivo a la par que rico y saciante. Esta receta de lasaña sustituye las tradicionales placas de pasta por calabacín en láminas, dándole frescura y ligereza, y utiliza una bechamel más saludable junto a un relleno sabroso de pollo desmechado y tomate. El resultado, una combinación llena de sabor y muy nutritiva que podremos congelar para ir disfrutando a lo largo de los días.

Receta de lasaña de calabacín y pollo

Para esta receta, coceremos y desmecharemos el pollo, sofriéndolo junto con cebolla, ajo y tomate frito. Por otro lado, prepararemos una bechamel ligera aparte, encargada de dar cremosidad a la mezcla. Cortaremos el calabacín en láminas y lo pasaremos por la plancha, para luego montar la lasaña alternando capas de calabacín, relleno y bechamel. Una vez horneada, tendremos lista esta deliciosa lasaña, perfecta para acompañar con una ensalada fresca o como plato único para una comida ligera.

Tiempo de preparación

  • Preparación del pollo y relleno: 25 minutos.
  • Preparación de la bechamel ligera: 10 minutos.
  • Montaje y horneado: 30 minutos.
  • Tiempo total aproximado: 65 minutos.

Ingredientes

  • 2-3 calabacines grandes
  • 2 pechugas de pollo
  • 1 cebolla mediana
  • 2 dientes de ajo
  • 1 pimiento rojo (opcional)
  • 200 g de tomate triturado o salsa de tomate natural
  • Sal y pimienta al gusto
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Queso rallado light (opcional, para gratinar)

Para la bechamel ligera:

  • 500 ml de leche desnatada o bebida vegetal sin azúcar
  • 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
  • 1 cucharada colmada de harina de avena o maicena
  • Nuez moscada al gusto
  • Sal y pimienta al gusto

Cómo hacer lasaña de calabacín y pollo, paso a paso

  1. Cuece las pechugas de pollo en agua con sal hasta que estén listas (unos 15-20 minutos) y desmenúzalas con dos tenedores.
  2. En una sartén, sofríe la cebolla y el ajo picados en un poco de aceite de oliva; añade el pimiento troceado si lo utilizas.
  3. Incorpora el tomate triturado, cocina unos 10 minutos y mezcla el pollo desmechado. Salpimenta y reserva el relleno.
  4. Para la bechamel, tuesta la harina en aceite de oliva unos segundos, añade la leche poco a poco y remueve constantemente, sazonando con sal, pimienta y nuez moscada. Mantén al fuego hasta obtener una consistencia cremosa y ligera.
  5. Corta los calabacines en láminas finas a lo largo. Seca bien con papel de cocina y pasa brevemente por la plancha para extraer agua; así evitarás exceso de líquido en la lasaña.
  6. Precalienta el horno a 180 °C. Monta la lasaña alternando capas de calabacín, relleno de pollo y bechamel, repitiendo hasta agotar los ingredientes y terminando con bechamel.
  7. Añade queso rallado light al final (opcional) y hornea durante 25-30 minutos.
  8. Deja reposar 5-10 minutos antes de cortar y servir, para facilitar la porción y obtener una textura más compacta.
  9. Sirve acompañado de ensalada o como plato principal para una comida ligera.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente cuatro porciones principales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: 200-250 kcal
  • Proteínas: 22-25 g
  • Hidratos de carbono: 10-12 g
  • Grasas: 7-10 g
  • Fibra: 2-3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guardada en un recipiente hermético en la nevera, se conserva en buen estado durante dos a tres días. Si deseas congelarla, es recomendable hacerlo en porciones, aguantando hasta dos meses en congelación.

Temas Relacionados

Cocina ItalianaRecetas SaludablesRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Resultados del Super Once del

Qué le pasó a la princesa Bajrakitiyabha, hija del rey de Tailandia, quien lleva 32 meses hospitalizada

La primogénita del rey Rama X sufrió en el año 2022 un infarto que comprometió varios órganos vitales

Qué le pasó a la

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 21 agosto

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo

Sueldos de 700 euros sin días de descanso: condenados dos hosteleros por explotar laboralmente a una pareja de inmigrantes en situación irregular

Les tenían trabajando sin estar dados de alta en el sistema público de la seguridad social

Sueldos de 700 euros sin

Los Mossos d’Esquadra aseguran que la mayoría de vehículos circulan mal por la carretera: este es uno de los errores más comunes

La policía catalana recuerda la norma básica de las autopistas y advierte de cual es el comportamiento correcto para mantener la seguridad

Los Mossos d’Esquadra aseguran que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sueldos de 700 euros sin

Sueldos de 700 euros sin días de descanso: condenados dos hosteleros por explotar laboralmente a una pareja de inmigrantes en situación irregular

Los Mossos d’Esquadra aseguran que la mayoría de vehículos circulan mal por la carretera: este es uno de los errores más comunes

La Policía explica el método infalible para no caer en ninguna estafa: cuidado con la inteligencia artificial

El ‘Ken español’, un joven que se ha hecho más de 50 operaciones para parecerse al novio de Barbie: “Lo hago para gustarme a mí”

Un experto explica si es mejor la gasolina 95 o 98: “Todo el mundo piensa lo mismo”

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 21 agosto

La propuesta de un economista para ganar 10.000 euros con lo que gastas al año en tomarte el café: “Es simplemente planificar”

Trabajadores de Grosso Napoletano derrotan a la cadena de pizzerías en los tribunales y logran el plus de nocturnidad que les correspondía

Resultados del Super Once del Sorteo 1

DEPORTES

Rafa Nadal explica su rutina

Rafa Nadal explica su rutina diaria como extenista, de su entrenamiento a su dieta: “Si lo dejo para última hora, siempre hay excusas”

El FC Barcelona, entre la espada y la pared por la reapertura del Camp Nou y la visita de la UEFA para acoger los partidos de la Champions

El debut fantasma del Rayo en la Conference tras 25 años sin jugar en Europa: ni retransmisión por televisión ni público en las gradas

Ralf Schumacher tiene claro lo que debe hacer Aston Martin: “Si quieren ser campeones deben despedir a Stroll”

Juan Cruz podría utilizar como excusa la baja de paternidad para intentar salir del Leganés