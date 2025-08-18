Felipe VI interrumpe sus vacaciones privadas en Grecia para mostrar su apoyo a la UME ante los incendios forestales

El Rey Felipe VI durante su visita al Cuartel General de la UME.(Casa Real)

Este verano apunta a pasar a la historia como uno de los más duros en lo que a incendios se conoce. Según los últimos datos, el fuego que asola el país ha quemado ya 157.000 hectáreas por todo el territorio nacional, una cita preocupante que ha puesto en alerta al rey Felipe VI. Si bien es cierto que el monarca sigue la última hora desde Grecia, donde se encuentra de vacaciones privadas junto a su familia, finalmente ha decidido regresar a territorio nacional para conocer de primera mano cómo se están combatiendo los incendios forestales.

A primera hora de la tarde de este domingo, Felipe ha visitado el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, para recibir la última información sobre el despliegue de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias en las tareas de extinción de los incendios.​

Por el momento, centenares de efectivos se han desplazado a distintos puntos del país para colaborar en la extinción de los incendios y garantizar que los afectados mantengan acceso a los servicios básicos, con el objetivo de que puedan regresar a sus hogares lo antes posible.

En paralelo, el rey ha mantenido una conversación con el Teniente General Jefe de la UME, Francisco Javier Marcos, así como con los responsables de los diferentes batallones desplegados en varias comunidades autónomas y con la ministra de Defensa, Margarita Robles. Todos ellos le han trasladado información de primera mano sobre la evolución de los incendios y la situación actual en cada zona.

Durante este contacto, Felipe VI ha destacado la capacidad de liderazgo de la Unidad Militar de Emergencias y ha transmitido un mensaje de ánimo y orgullo a todos sus integrantes por la labor que están desempeñando en la lucha contra las llamas. Asimismo, ha mostrado su disposición a visitar personalmente las áreas afectadas en cuanto la evolución de los incendios y las condiciones de seguridad lo permitan.

A lo largo de sus vacaciones privadas, el rey se ha mantenido muy pendiente de la grave situación que atraviesa la península Ibérica debido a los incendios forestales. El jefe del Estado no ha dudado en ponerse en contacto con los presidentes de las comunidades autónomas de Andalucía, Galicia, Castilla y León, Castilla - La Mancha, Extremadura, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Madrid, las más afectadas para interesarse por la evolución de los fuegos y trasladarles su apoyo en estos momentos tan difíciles.

Así lo han confirmado varios dirigentes autonómicos a través de sus redes sociales. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, escribió: “Agradezco al Rey su solidaridad por los incendios de Castilla y León y su apoyo a todos los que luchan contra el fuego. Acabo de hablar con Su Majestad y me ha transmitido su pesar por el voluntario fallecido y su cariño a todas las personas en estos momentos tan duros. ¡Gracias!”.

En la misma línea, el presidente andaluz, Juanma Moreno, también ha querido agradecer públicamente la preocupación del monarca: “He recibido una llamada del Rey Felipe, preocupado por los incendios. Me traslada su solidaridad y apoyo al Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía y a la Agencia de Emergencias de Andalucía y todos los efectivos desplegados, que una vez más están dando una lección de profesionalidad. Orgullosos de ellos. Gracias, Majestad”.