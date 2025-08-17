Última hora de los incendios en España de este domingo 17 de agosto: todos los fuegos que siguen activos

España encara un fin de semana negro por el fuego: más de 157.000 hectáreas arrasadas y 23.000 evacuados, con el foco puesto en el noroeste y Extremadura Hay 19 incendios activos en situación operativa 2, es decir, con alto nivel de riesgo

Un perro pasa junto a un cementerio mientras el humo se eleva desde un incendio forestal en As Fermosas, en la provincia de Ourense, Galicia, España, el 16 de agosto de 2025. (REUTERS/Nacho Doce)

España atraviese este domingo su novena día de ola de incendios que están devastando especialmente el noroeste de la península. Con Galicia, Castilla y León y Extremadura como las comunidades más afectadas, la veintena de fuegos que acechan la península ha obligado a evacuar a miles de personas, ha dejado tres fallecidos, varios heridos y kilómetros de paisajes calcinados, marcando ya 2025 como el tercer peor año en superficie quemada de las dos últimas décadas. En lo que llevamos de año, ya han ardido 157.501 hectáreas, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), creado por la Comisión Europea. De hecho, la mayor parte de la destrucción se concentra en la primera quincena de agosto, con más de 115.000 hectáreas reducidas a cenizas en apenas dos semanas.