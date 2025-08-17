Última hora de los incendios en España de este domingo 17 de agosto: todos los fuegos que siguen activos

Renfe ha vuelto a habilitar dos trenes especiales en cada sentido desde la capital de España a Zamora, en la línea de alta velocidad Madrid y Galicia, que está cortada desde el jueves como consecuencia de los incendios.
Según ha informado Renfe este domingo en la red social X, el primer tren saldrá dirección Zamora, desde Madrid, a las 13.20 horas y el segundo a las 19.17 horas. En sentido inverso, saldrá un primer tren a las 14.36 horas desde Zamora hasta Madrid, y un segundo a las 20.11 horas.
Esta información la ha publicado después de que Adif haya anunciado que no habrá trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia al menos hasta mediodía y de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, dijera ayer que todo apuntaba a que hoy tampoco habría trenes entre estos dos puntos.
*Información elaborada por EFE
España atraviese este domingo su novena día de ola de incendios que están devastando especialmente el noroeste de la península. Con Galicia, Castilla y León y Extremadura como las comunidades más afectadas, la veintena de fuegos que acechan la península ha obligado a evacuar a miles de personas, ha dejado tres fallecidos, varios heridos y kilómetros de paisajes calcinados, marcando ya 2025 como el tercer peor año en superficie quemada de las dos últimas décadas. En lo que llevamos de año, ya han ardido 157.501 hectáreas, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), creado por la Comisión Europea. De hecho, la mayor parte de la destrucción se concentra en la primera quincena de agosto, con más de 115.000 hectáreas reducidas a cenizas en apenas dos semanas.
Castilla y León comienza este domingo con hasta 27 incendios forestales activos, con diez de ellos en el nivel máximo de gravedad -nivel 2-, otros diez en nivel 1 y otros siete activos en diversos puntos de la Comunidad. La peor situación se concentra en el oeste de la comunidad autónoma, donde miles de personas han tenido que dejar sus hogares por la cercanía de las llamas y el intenso humo que provocan.
España vive estos días una de las peores semanas en materia de incendios forestales de los últimos años. Hasta el 12 de agosto, los últimos datos disponibles en el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), creado por la Comisión Europea, el fuego ha devastado ya 144.083 hectáreas en lo que va de 2025. Los datos se actualizan cada martes. Sin embargo, el número de hectáreas arrasadas es mayor si se consultan los datos anuales estimados por la misma fuente: 157.501 a día de hoy. Esta cifra hace que con tan solo ocho meses de 2025 ya sea el tercer peor año en superficie quemada de los últimos 19 años, superado por 2012 y 2022.
