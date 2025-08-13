España

Los 5 snacks “anti-cortisol” que te ayudan a controlar el estrés y mejorar el estado de ánimo

Mantener elevados los niveles de cortisol de forma prolongada puede derivar en problemas de salud

C. Amanda Osuna

Por C. Amanda Osuna

Onzas de chocolate negro (AdobeStock)
Onzas de chocolate negro (AdobeStock)

En un mundo que avanza a toda velocidad, el estrés se ha convertido en un acompañante constante para millones de personas. El acelerado ritmo actual de la sociedad, junto con un descanso insuficiente, es un factor que eleva significativamente el nivel de tensión. Esta respuesta del organismo se mide, en gran parte, por una hormona: el cortisol.

Aunque la liberación de cortisol es tan natural como necesaria en momentos puntuales para responder a amenazas o desafíos, mantenerlo alto durante periodos prolongados puede derivar en problemas de salud como insomnio, fatiga, aumento de peso, hipertensión e incluso debilitamiento del sistema inmunitario.

La alimentación puede desempeñar un papel clave en su regulación, asegura la dietista Shannon Lavery, especialista en control de peso y prevención de enfermedades crónicas. Elegir los alimentos adecuados no solo aporta nutrientes esenciales, sino que también contribuye a calmar el sistema nervioso y a estabilizar las funciones del organismo.

Plátanos

Los plátanos son una de las mejores fuentes naturales de magnesio, un mineral esencial para relajar el sistema nervioso puesto que ayuda a reducir la respuesta fisiológica al estrés, favoreciendo el equilibrio de los niveles de cortisol.

Incluir un plátano a media mañana, como postre o en un batido, no solo proporciona energía rápida gracias a sus azúcares naturales, sino que también ayuda a evitar bajones anímicos y a mantener un estado mental más estable.

Un hombre se come un
Un hombre se come un plátano en un descanso en el gimnasio (AdobeStock)

Nueces

Las nueces son un concentrado de salud dado su alto contenido de ácidos grasos omega-3, aclara la dietista. Ello les confiere propiedades antiinflamatorias que tienen un efecto directo en la regulación del cortisol.

Este tipo de grasa saludable contribuye a mejorar la circulación, la salud cardiovascular y el funcionamiento cerebral, todos ellos factores que influyen en la forma en que el cuerpo responde al estrés. Un puñado de nueces sin sal añadida es suficiente para obtener estos beneficios y, al mismo tiempo, disfrutar de un snack saciante y nutritivo.

Las nueces se han convertido
Las nueces se han convertido en una opción nutritiva para la salud mental y física. Foto: (iStock)

Frutos rojos

Las fresas, los arándanos, las frambuesas y las moras destacan por su alto contenido en antioxidantes, especialmente vitamina C y polifenoles. Estas sustancias combaten el estrés oxidativo, un fenómeno que puede aumentar el cortisol y acelerar el envejecimiento celular. Incluir frutos rojos en la dieta no solo protege la salud cardiovascular y fortalece el sistema inmunitario, sino que también aporta frescura y sabor. Se pueden consumir solos, mezclados con yogur natural o en smoothies.

Chocolate negro

El chocolate negro, especialmente aquel con un alto porcentaje de cacao (mínimo 70%), es otro aliado contra el estrés. Al ser rico en antioxidantes, contribuye a reducir el estrés oxidativo y a mejorar el flujo sanguíneo cerebral.

Además, su sabor intenso estimula la liberación de endorfinas, las conocidas “hormonas de la felicidad”, que ayudan a mejorar el estado de ánimo. Si se consume con moderación (unos 20 gramos al día o dos pequeñas onzas), se convierte en un placer que también cuida la salud.

Los trucos de Eva Arguiñano para un chocolate a la taza casero y delicioso.

Boniato

Este tubérculo dulce, muy popular en las cocinas saludables, es una excelente fuente de carbohidratos complejos. Al digerirse de forma lenta, el boniato ayuda a mantener estables los niveles de glucosa en sangre, evitando los picos y caídas bruscas que suelen ir acompañados de subidas de cortisol. Además, su consumo estimula la producción de serotonina, un neurotransmisor asociado con la calma y la sensación de bienestar.

