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Daniel Guzmán critica la actitud de Ayuso a su paso por México en ‘Al cielo con ella’: “No es una torpeza, es estrategia”

El actor madrileño, quien acudió a los Premios Platino donde la presidenta madrileña sembró la polémica antes de empezar la ceremonia, ha hablado abiertamente sobre lo que considera orquestado por asesores

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Daniel Guzmán en 'Al cielo con ella'
El actor madrileño acude como invitado al programa de RTVE con Henar Álvarez. / Captura de pantalla

La política madrileña se ha colado en el programa de Henar Álvarez de la mano de otro madrileño, Daniel Guzmán (52 años). Entre risas cómplices de la presentadora y el público asistente, el actor conocido por su papel de Roberto en Aquí no hay quien viva, ha expresado su opinión sobre la polémica creada alrededor de los Premios Platino y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. “No es una torpeza, es estrategia”, ha recalcado Guzmán durante la entrevista.

El actor madrileño habría visitado Bogotá antes de viajar a México para acudir a la ceremonia cinematográfica en la que presentó su último filme, La deuda (2025), del que es director, guionista e intérprete. El festival de Cine Iberoamericano, al que fue invitada la presidenta madrileña, se vio empañado por las declaraciones de la Comunidad de Madrid: “El Gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los premios Platino del Cine Iberoamericano con cerrar el complejo donde se celebran si acude la presidenta de la Comunidad de Madrid tanto al evento como al recinto”.

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“Cada vez que abría un medio de comunicación, veía una declaración más incendiaria”, ha relatado Guzmán. Henar Álvarez, a modo de broma, ha reconocido que el actor debía hablar con deje argentino para tratar de pasar desapercibido. Más allá de las risas que el debate ha generado, el actor ha señalado que hubo “gente en la organización que lo pasó mal”, dado que se preguntaban cuál era el propósito de las declaraciones de Ayuso.

Daniel Guzmán en La Revuelta (Instagram)

Noticia en ampliación.

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