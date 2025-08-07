México

Este es el color de uñas que debes usar para verte elegante, según la psicología 

Existen tonos que pueden ayudarnos a proyectare este tipo de imagen si lo deseamos

Por Abigail Gómez

Las uñas y el color
Las uñas y el color que eliges en ellas puede revelar aspectos de tu personalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque para muchos pueda parecer algo superficial el tener una cita mensual con una manicurista, lo cierto es que puede ir mucho más allá de una simple cuestión estética, ya que las uñas pueden revelar muchos aspectos de nuestra personalidad.

En este sentido, si te encuentras en un ambiente ejecutivo o en algún lugar donde desees proyectar una imagen un tanto más elegante, la psicología del color puede ser tu mejor aliada.

Y es que algunos de los principios de esa teoría puedes aplicarnos en tu próxima visita con tu manicurista de confianza para lograr complementar tu imagen y brindar a los demás el mensaje que realmente deseas transmitir.

Es por eso que aquí te decimos cuáles son algunos de los mejores tonos que puedes elegir en tu uñas si deseas tener una imagen elegante y sofisticada.

Las uñas arregladas suelen reflejar
Las uñas arregladas suelen reflejar cuidado personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los colores de uña que debería usar para verme elegante, según la psicología del color

Como mencionamos, de acuerdo con la psicología del color, la selección de esmaltes para uñas puede influir en la percepción de elegancia y sofisticación.

Es por eso que aquí te damos un listado de colores para uñas que se consideran adecuados para quienes buscan un aspecto elegante, junto con sus asociaciones principales:

  • Rojo oscuro (vino, borgoña, burdeos): Este tono representa sofisticación, seguridad y poder. Es ideal para eventos formales y para transmitir una imagen clásica y atemporal.
  • Nude (beige, café claro, rosado pálido): Colores discretos que comunican pulcritud, sencillez y elegancia sin llamar demasiado la atención. Funcionan en cualquier ocasión y destacan por su versatilidad.
  • Gris oscuro o antracita: Sugiere modernidad, equilibrio y serenidad. Es una opción neutral que proyecta estilo y combina con diversos estilos de vestimenta.
  • Negro: Asociado con autoridad, sofisticación y fortaleza. El negro en las uñas transmite confianza y una estética contemporánea.
  • Blanco: Simboliza limpieza, orden y pureza. Un manicure blanco puede lucir minimalista y elegante, sobre todo si se mantiene en un diseño sencillo.
  • Rojo clásico: Además del rojo oscuro, el rojo intenso puede proyectar dinamismo, seguridad y personalidad fuerte. Es uno de los colores más tradicionales para ocasiones especiales.
  • Tonos malva o lavanda: Estos tonos suaves evocan tranquilidad y refinamiento, resultando adecuados para una elegancia discreta.
  • Azul marino: Representa confianza, profundidad y estabilidad. Es un color formal que puede aportar un toque diferente sin perder sobriedad.
  • Verde esmeralda: Se asocia con lujo y exclusividad, perfecto para quienes buscan un toque elegante poco convencional.
  • Rosa empolvado: Este tono suave aporta dulzura y sofisticación, ideal tanto para ambientes profesionales como para eventos sociales.
Este listado de tonos puede
Este listado de tonos puede ayudarte a elegir el mejor color, dependiendo del mensaje que desees proyectar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de estas recomendaciones, recuerda que la elección final depende del estilo personal y del contexto aunque estos colores suelen ser opciones seguras y reconocidas por su asociación con la elegancia.

