Jugar al golf podría ayudarte a vivir más años, según un experto en longevidad: “Cada golpe es una práctica de mindfulness”

El doctor Patricio Ochoa explica los beneficios del golf para la salud. (Montaje Infobae)

El ser humano ha buscado a lo largo de la historia el secreto de la vida eterna. Los avances en la medicina y en el estado de bienestar han permitido al mundo vivir más años, pero llegar a cumplir un siglo de edad no lo es todo. Cada vez, la gente le da más importancia a la forma en la que se llega, a mantener una calidad de vida y una independencia según se cumplen los años.

Para el doctor Patricio Ochoa, el secreto para lograrlo podría estar en el golf. No es un deporte demasiado popular en España, si bien con el tiempo va ganando adeptos. La Real Federación Española de Golf tenía a finales de 2024 un total de 305.603 jugadores federados, un aumento de 8.000 licencias respecto al año anterior, pero todavía lejos de las cifras de otros deportes. La Real Federación Española de Fútbol cuenta con 1,3 millones inscritos, mientras que el baloncesto tiene 411.885 jugadores federados.

Aunque el golf “pueda parecer un deporte de señores con tiempo libre”, en el que el apelativo “deporte” parezca demasiado generoso, lo cierto es que “el golf podría ayudarte a vivir más años”, según el doctor Ochoa (@dr.patricio_ochoa en redes sociales).

Los beneficios del golf

El doctor Patricio Ochoa juega al golf en un vídeo. (TikTok)

Este experto sanitario en longevidad explica en un vídeo publicado en TikTok que “el golf te obliga a caminar”. En general, la actividad física se considera uno de los pilares fundamentales para una vida larga y sana, y caminar es una de las mejores opciones que recomiendan los expertos. “En una ronda completa, podrías caminar de 7 hasta 10 kilómetros”, asegura Ochoa. De hecho, caminar “es considerado una actividad moderada de bajo impacto”, lo que “tiene muchísimos beneficios para la salud cardiovascular”, apunta Ochoa.

Una revisión publicada en el British Journal of Sports Medicine en 2022 encontró que el golf mejora la salud cardiovascular, la fuerza muscular, el equilibrio y la función cognitiva. Esto solo funciona “si caminas el campo”, avisa el doctor. “Si estás en el carrito todo el día, tomas, fumas y lo usas para echar desmadre, la verdad es que casi no tiene beneficios”, advierte.

Además, es un buen entrenamiento mental. “Cuando juegas, tu cerebro tiene que coordinar ojos, manos, pies, cuerpo y presión mental. En pocas palabras: es un ejercicio de coordinación motora compleja”. De hecho, te obliga a “tener concentración absoluta bajo estrés, porque cada golpe es básicamente una práctica de mindfulness”. Diversos estudios han demostrado que mantener una mente activa ayuda a prevenir el deterioro cognitivo y el desarrollo de enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer.

Pero, para Ochoa, el más importante es que el golf da un espacio para la interacción social. “Jugar golf fomenta los vínculos, las conversaciones y la comunidad”, dice el médico, una rutina que aumenta la probabilidad de vivir más años, según recientes investigaciones. “Un estudio realizado en The British Journal of Sports Medicine analizó a más de trescientos mil golfistas suecos y encontró que las personas que jugaban golf regularmente vivían en promedio cinco años más que las personas que no eran golfistas. Porque este deporte combina actividad física, estimulación cognitiva y conexiones sociales", asegura Ochoa. “Además, ya como bonus, conectas con la naturaleza y baja tus niveles de cortisol“, concluye el médico.