Feijóo afirma que “España padece una crisis institucional” y critica el “triunfalismo” de Sánchez: “Nunca ha habido gestión y ya nos les quedan ni discursos”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la sede de Génova. (Europa Press)

Tres días después del balance del curso político del presidente del Gobierno, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho lo propio en una semana marcada por el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y en el balance presentado en Génova, la imagen que describe el primer partido de la oposición es diametralmente opuesta al presentado por Pedro Sánchez desde Moncloa.

“Siento que hoy hay mas distancia que nunca entre los que se escribe en Moncloa y la realidad de las calles y los pueblos de nuestro país”, ha criticado el dirigente popular. Feijóo ha censurado el “triunfalismo” de Moncloa porque, a su juicio, el Gobierno de coalición todavía no ha cumplido con los compromisos clave en una legislatura: “No ha convocado un debate sobre los presupuestos porque no los ha presentado, no ha habido un debate sobre el Estado de la Nación porque no cuenta con una mayoría parlamentaria estable y no ha convocado elecciones porque sabe que las perdería”, ha aseverado Feijóo.

El líder del PP ha afirmado que “España padece una crisis institucional” y ha ironizado con el balance que dio él mismo el lunes, afirmando que tres días después ha caducado: “solo desde el ultimo día que comparecí, el pasado lunes, el Supremo ha sentado en el banquillo al fiscal general del Estado, se ha sabido que el comisionado del Gobierno [para la reconstrucción tras la DANA] falsificó su titulo y la casa de Ábalos ha aparecido desvalijada“, ha enumerado. Además, recuerda que en este mismo periodo, el juez ha imputado al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por un escándalo de mordidas a cambio de concesiones de obras públicas.

Feijóo ha añadido que en este curso ”se han destapado las caretas" después de que “Sánchez llegase al Gobierno a ondear la bandera feminista”, para luego “tapar casos de abusos que denigran las mujeres”, en referencia a los audios en los que José Luis Ábalos y Koldo García hablan de repartirse prostitutas.

En clave de política exterior, Feijóo ha reducido el protagonismo de Sánchez al de una “gran farsa internacional” y le ha señalado por “tratar de salvar a sus socios” en Bruselas cuando la UE necesitaba unidad". “Nunca ha habido gestión en Moncloa y ya nos les queda ni discursos”, ha sentenciado el líder de la oposición, que ha añadido que el Gobierno “no solo acumula reveses, sino que acumula portadas”.

Feijóo ha querido resumir el curso político en la contraposición de los dos grandes congresos ejecutivos celebrados este año: el del PSOE, según él, “una ceremonia de sumisión”; y el del PP, “una celebración de principios”.

Porque desde Génova reiteran que su partido sí cuenta con un “proyecto de nación” que, sin mencionar ningún tipo de medida concreta-, ha adelantado que pasará primero por la derogación de las “leyes sanchistas”. El PP presentará un texto en septiembre donde concretará cuáles serán exactamente las damnificadas, pero ya ha destapado que en la lista figuran la ley de amnistía -algo simbólico porque no tendría efecto práctico-, la financiación singular a Cataluña y la sustitución de la ley de Memoria Democrática por una ley de concordia.

El PP entra en modo elecciones

“Si hoy los ciudadanos se preguntan con respecto a hace un año si subir los impuestos se han traducido en mejores servicios, la respuesta es no. Si la corrupción eran bulos, la respuesta es no. La conclusión a la que llegamos está clara, a este gobierno le sobra legislatura”, ha asegurado.

Preguntado por el posible fin de la legislatura -Sánchez reiteró en su discurso su intención de agotarla-, Feijóo ha admitido que “no es una cuestión de fecha” que no depende de Sánchez, sino de sus socios. “Nuestro compromiso es estar preparados para cuando haya elecciones [...] vamos a estar donde tenemos que estar”, ha sentenciado.