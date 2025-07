Un experto en longevidad opina sobre si es mejor comer macedonia o frutas enteras: “La dieta te parecerá más aburrida”

El doctor José Viña aclara si es mejor comer la fruta entera o mezclada en macedonia (Montaje Infobae)

En el reino de las frutas, cualquier opción es válida. Habrá quienes prefieran las frutas más refrescantes y ricas en agua (como la sandía o las ciruelas), mientras que otros optarán por aquellas que les ayuden con su entrenamiento (como los plátanos). O, simplemente, habrá quienes elijan la fruta que sea por su sabor.

Desde la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) explican que un patrón dietético equilibrado se basa en cinco raciones de fruta y verdura al día. “Una manera de repartir esta cantidad en una distribución de 5-6 comidas diarias podría ser con una ración de verdura en comida y cena (2 raciones) y una ración de fruta en desayuno, comida y cena (3 raciones), o en alguna de las entre horas (media mañana o media tarde)”, recogen en un informe.

Quienes se preocupan por cumplir con las recomendaciones nutricionales a veces pueden preguntarse si comer una ración de macedonia es tan saludable como consumir la pieza de fruta en sí misma. El doctor Viña es catedrático de Fisiología de la Universidad de Valencia y autor de La ciencia de la longevidad. Cómo vivir para envejecer mejor, libro en el que expone una guía para cuidarnos hoy y llegar mejor a la vejez. En el libro del doctor Viña, la fruta tiene un peso considerable.

El experto en longevidad recoge esta duda generalizada sobre la macedonia y resuelve todas las dudas. Según explica en su libro, el doctor Viña no recomienda comer la fruta mezclada “no porque engorde más o engorde menos, que no es verdad”, sino por otro motivo mucho más práctico y que tiene que ver con el disfrute de lo que se come.

Una comida de fruta al día

Para alcanzar la recomendación de las tres raciones de fruta al día, el doctor Viña aconseja realizar una comida de fruta al día. Por ejemplo, que la merienda o la cena sea únicamente fruta. En este sentido, aconseja no mezclarla “porque si todos los días tomas macedonia de frutas, al final estás cenando lo mismo a diario”.

Así, según escribe La ciencia de la longevidad. Cómo vivir para envejecer mejor “si un día tomas, por ejemplo, pera y al otro día manzana, y al otro día naranja, y al otro día kiwi, y así sucesivamente, pues cada día tomas una cosa con un sabor distinto y te ayudará a tener una dieta que te parecerá más variada”.

Sin embargo, según el experto en longevidad, no hay ninguna razón desde el punto de vista nutricional para no optar por la macedonia si así se prefiere. “La única pega que puedo pensar es que la dieta te parecerá más aburrida, pero aparte de esto no hay ningún problema”, aclara.

Por tanto, si una persona es más proclive a comer la fruta mezclada, lo ideal es que opte por ella. Lo importante para llevar una alimentación saludable es comer variado y equilibrado, dando un espacio a las frutas y las verduras, pero también adaptándola a las preferencias personales de cada uno.