Una abogada avisa: aunque estés de baja médica, si no informas a tu empresa te podrían despedir

Hombre resfriado (Shutterstock)

Las bajas laborales son un derecho reconocido que permite a los trabajadores ausentarse de su puesto para recuperarse de una enfermedad o accidente, con acceso a una prestación económica mientras estén incapacitados para desempeñar su actividad profesional. Sin embargo, la abogada Verónica Tallón Álvarez, especializada en Derecho Civil, de Familia, Mercantil, Laboral y Penal, ha advertido en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@yourtrustedlawyer) sobre una situación que puede derivar en despido incluso cuando un trabajador se encuentra de baja médica. El mensaje es claro: no basta con que el centro de salud remita el parte de baja a la empresa, también es necesario comunicarlo personalmente.

“¿Sabías que, aunque estés de baja médica, si no avisas a tu empresa, te podrían despedir?”, comienza Tallón en el vídeo. La abogada aclara que el trabajador ya no tiene la obligación de entregar físicamente el parte médico, como establecen las reformas introducidas por el Real Decreto 1060/2022, en vigor desde el 1 de abril de 2023. Sin embargo, esto no exime del deber de informar a la empresa sobre la ausencia.

“El centro de salud se encargará de entregar el parte, pero este puede tardar dos o tres días. Y durante estos dos o tres días, la empresa realmente no tiene conocimiento de por qué no has ido a trabajar”, explica la letrada. Es precisamente ese vacío de información el que puede derivar en un despido disciplinario por abandono del puesto o falta de comunicación, tal como ha confirmado una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), como asegura en el vídeo.

Cómo calcular el dinero que vas a cobrar si has estado de baja médica.

En ese caso, la trabajadora no se presentó a su puesto durante tres días y no avisó a la empresa de que se encontraba de baja hasta que ésta recibió el parte médico, varios días después. El TSJM avaló el despido disciplinario al considerar que hubo una ruptura de la buena fe contractual por parte de la empleada. El tribunal concluyó que el silencio durante esos días suponía un incumplimiento grave de los deberes laborales. “El no comunicar esta baja o esta falta de asistencia podría romper la buena fe contractual”, resume Tallón.

Avisar sí o sí

Por ello, la abogada insiste en que es fundamental que las empresas informen a sus trabajadores de su obligación de notificar cualquier ausencia justificada. Aunque no tengan que entregar físicamente el parte médico, deben comunicar su situación lo antes posible, especialmente cuando se trate de una baja laboral.

También advierte que no todos los casos son iguales, y que conviene analizar las circunstancias concretas. Por ejemplo, en casos de accidentes o situaciones graves que impidan al trabajador avisar, el empleador deberá actuar con cautela y proporcionalidad. “Si un trabajador está de baja porque ha padecido un accidente y no puede comunicarlo, hay que tener cuidado”, añade Tallón.

Una de las formas de avisar es hacerlo por Whatsapp o por correo electrónico. De este forma, el trabajador cumple con su obligación de informar y al mismo tiempo mantiene una buena relación laboral.