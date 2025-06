La reflexión de un experto en salud mental sobre pasar tiempo con uno mismo: “Si no aprendes a disfrutar de un café a solas, vas a tener una vida muy dura”

La reflexión de un experto en salud mental sobre pasar tiempo con uno mismo (Pexels)

Si hay una cosa que define a los seres humanos es su inevitable tendencia a la relación social de la especie. Y es que, plenamente interpersonal, siempre buscamos la interacción constante con otros, lo que ha sido crucial para nuestra supervivencia, desarrollo y progreso. De esta forma, la conexión y la necesidad de pertenencia, o como decía Abraham Maslow, la “necesidad de afiliación”, se ha convertido en una constante en las relaciones entre humanos. Algo que, como ha señalado el psicólogo y experto en salud mental, Luis Miguel Real, puede ser perjudicial si no se aprende a estar en paz consigo mismo.

Y es que, en una publicación reciente en su cuenta de X (@LuisMiguelReal4), el especialista ha lanzado una reflexión profunda sobre la importancia de la soledad y la introspección, destacando que aprender a disfrutar de la compañía propia es clave para una vida emocionalmente saludable. Real ha expresado, de esta manera, que, aunque esta relación es esencial para el bienestar y “quedar con tus amigos es genial, pero si no aprendes a estar a solas contigo y ser capaz de disfrutar de un café a solas porque te apetece, vas a tener una vida muy dura”.

Así, en su análisis, subraya que la sociabilidad es un rasgo fundamental de la naturaleza humana, pero también es crucial saber disfrutar del tiempo solo, sin sentir la necesidad constante de estar rodeado de personas o de estar conectado digitalmente. Algo que está estrechamente relacionado con la búsqueda constante de entretenimiento para evitar el enfrentamiento a la soledad y nuestros pensamientos internos. En sus palabras: “Reírte hasta que te duela la tripa, rajar del curro, inventarte excusas absurdas para justificar otra ronda... todo eso está de lujo”, dice Real, sin embargo, “si no sabes estar contigo mismo, solo, en silencio, sin que te entre el mono de notificaciones o el síndrome del ‘¿quién soy si no tengo a nadie alrededor?’, tienes un problemita”.

“Mucha gente llena la agenda para no escuchar lo que le grita la cabeza cuando está sola”

El psicólogo hace un llamado a reflexionar sobre la sobrecarga social. “Mucha gente llena la agenda para no escuchar lo que le grita la cabeza cuando está sola”, ha señalado. Pero, según lo explicado por Real en su hilo, esto solo sería un mecanismo de “escapismo social” que tendría como fin ocultar el vacío interior y “no quedarse a solas con sus pensamientos”.

Desde la psicología, el concepto de “intolerancia al aburrimiento” o a la introspección se refiere a la incapacidad de estar a solas sin recurrir a distracciones externas. Real lo describe como una especie de “alergia a tu propio yo sin filtros”. Este fenómeno, según el especialista, lleva a muchos a elegir constantemente la compañía de otros, pero una vez “el día que se calla, te das cuenta de que no sabes qué hacer con el silencio”.

Pero este reto de introspección es vital para no mantener relaciones superficiales, tóxicas o que no le hacen bien a uno. “Hay gente que prefiere un plan de mierda a ningún plan. Por eso, a veces se aguanta lo inaguantable en una relación, con tal de no enfrentarse al vacío”, afirma. De este modo, aprender a estar solo es fundamental para desarrollar fortaleza emocional. Si bien al principio puede ser un desafío, con práctica, las personas pueden encontrar satisfacción en actividades solitarias que, a largo plazo, contribuyen al bienestar mental.

Uno de los ejemplos que menciona Real es el simple acto de caminar sin auriculares o tomarse un café solo en una terraza. “Es una cita contigo mismo, no un fracaso social”, lo describe el profesional. Y es que, a pesar de que las relaciones sociales forman parte de la esencia humana, también lo son saber disfrutar de los momentos de tranquilidad sin sentir que falta algo.

De esta manera, al final de su reflexión, Real sugiere que “si necesitas a los demás para sentirte completo, vas a tener una vida emocional tan frágil como una copa en una rave”, advierte. La clave, según él, es aprender a gustarse a uno mismo y a no huir de los propios pensamientos.