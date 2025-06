Un podólogo puntúa de 0 a 10 las zapatillas más populares, de las Adidas Samba a las Nike Air Force 1: su sorprendente nota a las Crocs

Zapatillas Adidas Gazelle y Adidas Samba. (REUTERS/Lisi Niesner)

El podólogo y creador de contenido conocido en TikTok como @podomanu se ha vuelto viral tras publicar un vídeo en el que puntúa algunas de las zapatillas más populares del mercado desde una perspectiva profesional. Con tono muy directo, el especialista advierte sobre los riesgos que pueden suponer algunos modelos para la salud del pie y sugiere alternativas más recomendables. “Como podólogo, estas zapatillas me duelen solo de verlas”, comenta al principio del vídeo.

En esta publicación, el especialista repasa distintos modelos de zapatillas como las Adidas Samba, Vans, Crocs, Nike Air Force One y algunas deportivas técnicas de marcas como New Balance y Altra, valorándolas del 0 al 10 en base a criterios como flexibilidad, anchura de la puntera, sujeción y amortiguación. También comenta el impacto a largo plazo que un calzado inadecuado puede tener en la salud del pie, desde deformaciones hasta problemas articulares, algo que muchos consumidores no suelen tener en cuenta.

Zapatillas populares, pero poco saludables

Uno de los primeros modelos que analiza son las Adidas Samba, un calzado urbano de diseño retro que ha resurgido en la población, especialmente joven. Sin embargo, el experto les otorga apenas un 4 de 10. “Es una zapatilla demasiado rígida, no flexa en la parte delantera y tiene la puntera muy estrecha. Su diseño está muy guay, pero créeme, hay opciones mejores”, comenta.

Tampoco sale bien parado el mítico modelo Nike Air Force One, que @podomanu califica con un 4,5. A pesar de su gran acogida entre los más jóvenes, el podólogo advierte que “son también demasiado rígidas y tienen una puntera muy estrecha. Os las podéis poner para ligar en la discoteca, pero no para mucho más”, dice con ironía. Añade que, aunque muchas zapatillas de moda son atractivas visualmente, priorizar el estilo por encima de otros aspectos puede traer consecuencias negativas para la salud del pie y del cuerpo en general.

En el caso de las Crocs, la crítica es aún más contundente, 0 sobre 10. Para el especialista, este calzado no ofrece sujeción ni en el talón ni en el resto del pie. “Ni se os ocurra usarlas para caminar mucho, es un calzado flojo que no agarra nada”, critica.

Zuecos Crocs negros.

Aprobadas y recomendadas las New Balance y las Altra

No todas las zapatillas tienen tantas pegas y cuentan con tantos desperfectos, @podomanu también destaca opciones que considera saludables y equilibradas. Las New Balance 740 reciben un notable 8 sobre 10, gracias a su flexibilidad, buena amortiguación y estabilidad general. “Es un calzado que recomendaría a prácticamente todo el mundo. Solo le falta una puntera más respetuosa”, señala.

La mejor puntuación del vídeo se la ha llevado un modelo de la marca Altra, que alcanza el 9 sobre 10. El especialista argumenta que estas zapatillas reúnen todos los criterios importantes para un calzado saludable, “Tiene puntera respetuosa, amortiguación, estabilidad y flexibilidad en los puntos necesarios. Esta sí que es muy, muy recomendable, no le pongo un 10 porque soy muy exigente”, concluye.