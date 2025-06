El Ayuntamiento de Benidorm advierte: esta moda puede costarte hasta 500 de multa

La playa de Poniente en Benidorm (Pexels)

Con más de 11 millones de pernoctaciones en 2023 y una ocupación hotelera media del 83%, según datos de Hosbec, Benidorm continúa siendo uno de los destinos turísticos más visitados de Europa. En particular, atrae a un elevado número de turistas procedentes del Reino Unido, pues cada año, más de 800.000 británicos visitan la ciudad, sin contar a aquellos que residen allí de forma permanente.

Sin embargo, la nueva advertencia que acaba de lanzar el Ayuntamiento de Benidorm a los visitantes marcará un antes y un después en uno de los atractivos más icónicos de la ciudad: los scooters eléctricos de cuatro ruedas. Y es que, entre el turismo de jubilados europeos y los residentes mayores de 45, que suman el 60% de la población, han puesto en tendencia el vehículo que ya forma parte de la normalidad de sus calles.

Según ha detectado la institución, se ha observado un aumento en los alquileres sin necesidad de que sus conductores tengan alguna necesidad especial de movilidad, algo insólito, ya que los scooters se diseñaron específicamente para personas mayores o con problemas de movilidad. No obstante, muchos visitantes los alquilan como alternativa lúdica o para desplazarse por la ciudad sin caminar. Por este motivo, el ayuntamiento se ha puesto firme ante aquellas personas que hagan un uso indebido del vehículo y han actualizado la normativa con la que se podrá sancionar a los conductores.

En Benidorm existen más de una decena de negocios dedicados a alquilar scooters eléctricos de cuatro ruedas, pero la normativa municipal es clara: “para alquilar un patinete eléctrico es necesario ser mayor de 55 años o tener una discapacidad comprobada para caminar”, algo que no siempre se ha aplicado. Además, los contratos de alquiler establecen obligaciones precisas: portar siempre el contrato durante su uso, no circular por pendientes superiores al 5% y evitar llevar a más de un pasajero por vehículo. Desde las empresas de alquiler también se lanzan advertencias. Amigo24, una de las más conocidas, aconseja a sus clientes: “Nunca dejes la llave al bajar del patinete. Tu seguro no te cubrirá en caso de robo”.

Ahora, el Ayuntamiento ha tomado medidas tras recibir un número creciente de quejas sobre turistas que conducen estos scooters sin la documentación adecuada y a velocidades peligrosas. La respuesta institucional ha sido contundente: “el uso de scooters de movilidad está estrictamente limitado a quienes realmente lo necesitan”, recuerdan desde el consistorio, subrayando que infringir la normativa puede suponer multas de hasta 500 euros.

Lee Cartwright, especialista en movilidad de Mobility Solutions Direct, ha explicado ante Mirror el origen del conflicto: “Los scooters de movilidad están diseñados para personas con dificultades para caminar. Si puede caminar con seguridad sin uno y no tiene permiso para uno, es mejor no usarlo para evitar una multa”. El experto recuerda además que “es importante que quienes necesiten usar un scooter de movilidad respeten el límite de velocidad, que es de 6,5 km/h en la acera”. Mientras que los vehículos de clase 3, que están autorizados para circular por carretera, pueden alcanzar los 13 km/h.

Del mismo modo, Cartwright señala que esta práctica se ha vuelto habitual entre ciertos visitantes: “La mayoría de quienes usan una patineta sin permiso son jóvenes británicos que usan el vehículo para salir de fiesta en lugar de pagar un taxi”. No obstante, esta temporada, con la llegada de la temporada alta, el Ayuntamiento de Benidorm intensificará la vigilancia para frenar este uso indebido y garantizar la seguridad vial y peatonal en la ciudad.