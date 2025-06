Un gato de 20 años, el inesperado inquilino de la central eléctrica más grande del Reino Unido

El inesperado inquilino de la central eléctrica más grande del Reino Unido (@rspca_official)

En una de las centrales eléctricas más grandes del mundo, situada cerca de Selby, en el Reino Unido, han descubierto que un gato de 20 años, llamado Buzz, ha estado viviendo durante años en las instalaciones de Drax. El hallazgo ha sorprendido a todo el personal de la asociación Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), que acudió al lugar tras recibir una alerta sobre la presencia del felino.

De esta manera, tras los avisos de varios trabajadores de la planta, la organización intervino inmediatamente. “La RSPCA de Goole no está acostumbrada a encontrar gatos de esta edad. La mayoría de los rescates involucran gatitos o gatos adultos”, señaló la organización tras examinar el caso. Buzz, de edad muy avanzada y con signos de haber vivido solo durante largo tiempo, se ha convertido en una excepción.

“Creía que el gato mayor necesitaría mucho descanso y medicación”

El inesperado inquilino de la central eléctrica más grande del Reino Unido (Montaje Infobae, @rspca_official)

Inmediatamente después de recoger al pequeño Buzz de las instalaciones de Drax, los rescatistas se dieron cuenta de que su estado de salud era bastante delicado: “Preocupó al equipo que acudió a él en la central eléctrica. El de 20 años no se encontraba en muy buen estado físico y fue examinado por un veterinario en menos de una hora”, aseguraban desde la asociación. La evolución del experto “no fue muy positiva”, continuaban. Y es que “creía que el gato mayor necesitaría mucho descanso y medicación fuerte para aspirar a alcanzar el récord de edad que aspira”.

No obstante, tras la valoración médica, Buzz fue trasladado a una familia de acogida en Lincolnshire, especialmente seleccionada por su experiencia con animales frágiles. “No todas las familias están preparadas para acoger a un gato así. Por eso, Buzz se mudó con voluntarios de Lincolnshire. Acostumbrados a tratar casos especiales y gatos con problemas de salud, la familia hizo todo lo posible para darle al gato rescatado la mejor bienvenida posible”, han expresado.

Al parecer, según un artículo de la BBC, el pequeño habría perdido “varios dientes, le cosieron las heridas y recibe atención continua”, debido a que padece enfermedades como artritis e hipertiroidismo y necesita una medicación diaria. A pesar de las dificultades, su adaptación ha sido muy sorprendente: “Se adaptó enseguida, lo exploró todo e incluso logró subir las escaleras”, explicó Georgina Petty, portavoz de la RSPCA. Desde su llegada al nuevo hogar, es habitual verlo en la terraza tomando el sol.

Además, los voluntarios descubrieron además que Buzz no era completamente desconocido para la organización. Ya en 2005 había pasado por un refugio y encontrado una familia adoptiva. Según la RSPCA, el gato “continuó su camino hacia el refugio, probablemente ayudado por los empleados”, y de alguna forma terminó habitando durante años la central de Drax.

La historia de Buzz pone de relieve la consciencia de aquellas personas que adoptan a gatos o perros. Y es que es verdaderamente importante reflexionar antes de asumir la responsabilidad que implica su cuidado a largo plazo. Aunque tradicionalmente vistos como independientes, los gatos desarrollan comportamientos de apego selectivo que fortalecen la conexión emocional con los humanos y pueden llegar a sufrir mucho estas pérdidas.