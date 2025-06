El criticado reproche de Lolita a Yenesi en ‘Tu cara me suena’: “Por tu condición, tienes que dar ejemplo”

Yenesi y Lolita, en montaje de 'Infobae'. (Fotos:Atresmedia)

Lolita Flores está recibiendo un aluvión de críticas por el discurso que pronunció tras la actuación de Yenesi en la última gala de Tu cara me suena. La cantante, que forma parte del jurado del programa, quiso reprochar la actitud que la concursante tuvo unas galas atrás, cuando abandonó el plató por su mala puntuación, pero las palabras escogidas han acabado volviéndose en su contra.

En el nuevo programa disponible en atresplayer, que se emitirá este viernes 20 de junio en Antena 3, la artista se dirige a la actriz para retomar el asunto de su polémico abandono: “Ha habido bastantes malos entendidos y te lo quiero aclarar. Me molestó mucho tu actitud aquel día que te enfadaste y te fuiste. Como eres muy joven, yo ese día te lo perdoné, porque creo que todavía te queda mucho que aprender”, le espetó.

“Yo no tengo absolutamente nada en contra de ti”, proseguía Lolita, “lo único que me hubiera gustado oír de ti es un perdón público, no a nosotros, que estamos curados de espanto, sino a tus compañeros, a la gente del plató y a la que te ve al otro lado del ‘pilotito’ rojo”.

La parte del discurso que levantaría una polvareda de cometarios llegaba al final, cuando la cantante relacionaba la identidad de género de Yenesi, que es una mujer trans, con su actitud en el programa y la necesidad de tener un comportamiento ejemplarizante: “Tú, además, tienes una condición que lo que tienes que dar es ejemplo. A esos niños y niñas que están sufriendo porque quieren una transición en la vida y a veces no la pueden tener. Entonces, como ejemplo, ese detalle que tuviste, creo que no lo debes de volver a hacer”, sentenció.

La respuesta de Yenesi

Tras sus palabras en el formato de Gestmusic, Lolita está en el centro de la polémica en las redes sociales. La cantante ha sido señalada y acusada de transfobia, ante lo cual la propia Yenesi ha querido pronunciarse.

“Lolita no es para nada tránsfoba, ni mucho menos. De hecho, tanto ella como su madre han apoyado siempre al colectivo”, ha escrito la concursante en sus stories de Instagram, un texto que acompaña con una foto suya sujetando un corpóreo de la cantante.

“Puede que las palabras que utiliza ahí no sean las más correctas y que haya podido herir a alguien, no había ningún tipo de mala intención en ellas, yo en ese momento entendí lo que me quería decir”, añade la actriz de Mariliendre. Y concluye: “Yo siempre he admirado a Lolita y lo seguiré haciendo”.

De esta manera, Yenesi zanja públicamente el asunto y expresa su respaldo a Lolita tras las críticas recibidas. Además, la joven tira de humor en su siguiente story, bromeando con que va a desaparecer del foco público después del programa: “Me voy a Maspalomas a vender caipiriñas a gays alemanes de 70 años”, ha escrito.