‘Tu Cara Me Suena 12′: Yenesi abandona el plató tras una tensa discusión con el jurado y Melani conquista el podio por segunda vez

Yenesi imita a Britney Spears en la octava gala de 'Tu Cara Me Suena 12' (Atresmedia)

La octava gala de Tu cara me suena 12, emitida este viernes 30 de mayo en Antena 3, comenzó con gran expectativa. Tanto es así que Ángel Llàcer, miembro del jurado, la calificó como “una barbaridad intergaláctica”, mientras que el presentador, Manel Fuentes, se atrevió a afirmar que “posiblemente estamos ante una de las mejores galas de la historia”. Las actuaciones de la noche no decepcionaron, destacando el alto nivel de los participantes, quienes, conforme avanza la competencia, han subido su exigencia.

El primero en pasar por el clonador fue Mikel Herzog Jr., acompañado por David de María, expareja de Chenoa e invitado especial de la gala. Juntos interpretaron Suavemente, el éxito de Luck Ra y Elvis Crespo. La actuación fue elogiada desde el primer momento y, de hecho, Llàcer aseguró que “hacía años que no empezábamos una gala así”.

Su testigo lo tomó Yenesi, quien debía encarnar a Britney Spears con el tema I Love Rock ‘n’ Roll. Antes de su entrada, Llàcer advirtió: “Vais a flipar con ella”. Aunque la propuesta fue bien valorada por el jurado, careció de la espectacularidad de otras actuaciones y no logró traducirse en una alta puntuación.

Los concursantes de 'Tu cara me suena 12' tras la octava gala (Atresmedia)

Gisela Lladó protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al interpretar I Will Always Love You de Dolly Parton. Su actuación desató elogios del jurado. Lolita Flores destacó que “siempre lo haces bien, pero hoy me has impresionado”, mientras que Llàcer afirmó que Gisela no tiene “reto que se le resista”.

La siguiente en salir al escenario fue Esperansa Grasia llevó el tono festivo a la gala al interpretar Samba Do Brasil de Bellini. Acompañada de su madre y hermano en escena, ofreció la actuación más animada de la noche, pese a algunos problemas de coordinación que los jueces notaron. Flores la felicitó por superar el desafío pese a su estado de salud.

Manu Baqueiro tuvo una destacada progresión en el programa al interpretar a Robert Smith, vocalista de The Cure, con el tema In Between Days. Llàcer catalogó su esfuerzo como “la mejor actuación de Manu hasta hoy”, destacando también su capacidad para imitar los gestos del artista.

Bertín Osborne se pone en la piel de Andrea Bocelli en la octava gala de 'Tu cara me suena 12' (Atresmedia)

El enfado de Yenesi con el jurado

Otro de los momentos más relevantes fue protagonizado por Ana Guerra, quien imitó a Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh. Ambas interpretaron juntas Mi Nombre, éxito vinculado a la salida de Martínez del grupo. La pareja de Víctor Elías destacó la valentía y generosidad de Leire, mientras el jurado subrayó la dificultad de su imitación.

Bertín Osborne sorprendió al transformarse en Andrea Bocelli con la interpretación de Con Te Partirò. Para ello, además de simular ceguera, tuvo que sacar a relucir un registro vocal menos conocido por el público. Osborne reconoció que en las primeras galas “se lo curraba poco”, pero que ahora pone mayor esfuerzo en sus ensayos.

Melani García cerró la ronda de imitaciones deslumbrando con su interpretación de Beyoncé, recreando su actuación en la Super Bowl 2013 con el tema Crazy in love. La joven valenciana, de solo 17 años, dejó sin palabras al jurado. Llàcer afirmó que Melani es “la concursante más impresionante” que ha pasado por Tu cara me suena. Lolita, conmovida, le pidió que mantuviera los pies en la tierra y continuara dando lo mejor de sí en cada actuación.

La gala, que también contó con la presencia de Martita de Graná como invitada especial, quien interpretó a Daviles de Novelda con Flamenco y Bachata, tuvo un momento tenso cuando Yenesi expresó su malestar por las puntuaciones recibidas en comparación con las críticas favorables tras sus actuaciones. La actriz recibió la segunda valoración más baja de la noche por detrás de Esperansa Grasia.

Melani García imita a Beyoncé en la octava gala de 'Tu cara me suena 12' (Atresmedia)

“¿Cuándo lo hago bien, si siempre quedo de las últimas?“, preguntó, añadiendo que, al no ser Tu cara me suena un programa especializado en canto, como La Voz o Operación Triunfo, deberían considerarse otros factores, además de la calidad vocal. Los jueces valoraron su honestidad, con Chenoa enfatizando que “la puntuación no lo es todo” y destacando la importancia de disfrutar la experiencia. “Me quedo con los mensajes que me manda la gente desde casa todas las semanas. Menos mal que me los mandáis”, manifestó Yenesi, justo antes de abandonar el plató.

Finalmente, Melani García, que arrasó tanto en las votaciones del público como en las del jurado, se consolidó esa noche como la líder de la clasificación general, desplazando a Mikel Herzog del primer puesto. De esta manera, la joven ha conseguido su segunda victoria en lo que va de concurso.