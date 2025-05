La morcilla de Guadalupe, el desconocido producto de uno de los pueblos más bonitos de Extremadura que ha fascinado a Letizia: “¡Qué rica!”

Los reyes han visitado el pueblo de Guadalupe, en Extremadura, y han disfrutado de su gastronomía (Montaje Infobae)

Los Reyes Felipe y Letizia han retomado su agenda conjunta tras asistir orgullosos y emocionados el pasado sábado a la graduación de la Infanta Sofía en el UWC Atlantic College de Gales. Lo han hecho viajando a Guadalupe para conocer los lugares más emblemáticos de esta preciosa localidad extremeña que está declarada Conjunto Histórico-Artístico y Patrimonio de la Humanidad desde 1993. Durante su visita, los reyes han paseado por sus calles, recorriendo lugares como el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe o el ayuntamiento.

Las calles de Guadalupe estaban llenas de gente para ver a los monarcas, que han sido recibidos a su llegada por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, entre otras autoridades.

Los Reyes Felipe VI y Letizia visitan el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe. (Carlos Criado / Europa Press)

Pero, durante esta visita, los reyes también han tenido tiempo de conocer la cultura gastronómica local, visitando algunos de los comercios y tiendas de la zona. La imagen más curiosa de la jornada ocurría en el interior de una charcutería, donde la reina Letizia ha protagonizado unas llamativas escenas probando el producto por excelencia de la zona: la morcilla de Guadalupe.

Como se puede ver en un vídeo compartido por Casa Real a través de su Instagram, Letizia ha querido visitar una de las charcuterías guadalupeñas, deteniéndose en una charla con el tendero sobre su producto estrella, la morcilla. “Aquí, nada de conservantes... ajo, sal y pimienta”, exclama el charcutero, a lo que Letizia reacciona con un explícito “¡Qué rica!”. La conversación con el charcutero ha continuado, con Letizia interesada por conocer la receta detrás de este manjar. “¿Qué le ponéis a la morcilla de Guadalupe?“, a lo que el tendero ha asegurado que utilizaban verdura, concretamente acelgas y repollo.

La morcilla de Guadalupe

Este embutido típico de Guadalupe es uno de los manjares extremeños que no te puedes perder. En esencia, este embutido se prepara a base de sangre, la grasa de cerdo, el repollo de berza y varios ingredientes secretos que solo conocen sus productores. Esta morcilla se prepara en esta localidad desde el siglo XV, como así se recoge el libro de oficios con la llegada de los Jerónimos al Real Monasterio. A día de hoy, este embutido se sigue haciendo de manera tradicional y ocupa un lugar destacado en las cartas de muchos de los establecimientos de hostelería de este pueblo extremeño.

Existen dos únicos puntos de venta de la auténtica morcilla de Guadalupe y estos sus productores: Marcelino Plaza y Manuel Montero. Ambas empresas se encuentran situadas en la Plaza de Santa María. Para evitar posibles imitaciones, el ayuntamiento de Guadalupe intentó conseguir en 2021 un sello de calidad propio para este producto, ya fuera Denominación de Origen Protegida (DOP) o la Indicación Geográfica Protegida (IGP). Cualquiera de los dos reconocimientos serviría para poner en valor la calidad y particularidades de esta antiquísima receta, que solo fabrican dos carniceros en el municipio. Sin embargo, el proceso sigue sin avances.

Más allá de esta morcilla, Guadalupe posee una rica y variada gastronomía propia. Son típicos los platos realizados con reses de sus sierras, como el cabrito asado o la caldereta de cordero, así como las carnes de caza, destacando el lomo de venado y el picadillo de jabalí. Asimismo, la herencia culinaria de su Monasterio se aprecia en exquisitos platos donde el bacalao es el principal ingrediente. Además, cuatro denominaciones de origen -la miel D.O. Villuercas-Ibores, el queso D.O. Ibores, el vino D.O. Ribera del Guadiana y el aceite D.O. Villuercas-Ibores-Jara- dan fe de la riqueza gastronómica de la zona.