Estos son los tres errores “gravísimos” que puedes cometer en tu trabajo, según un abogado: “Después vamos a ir al juzgado y no va a haber cómo levantar eso”

Juanma Lorente, abogado especializado en derecho laboral, ha vuelto a causar revuelo en redes sociales, esta vez con un vídeo publicado en TikTok en el que detalla “tres errores gravísimos” que, según afirma, muchos trabajadores siguen cometiendo con frecuencia y que pueden tener consecuencias legales y económicas importantes.

“Por favor, no lo hagas. Y si lo haces, te vas a acordar de mí y de este vídeo”, arranca Lorente en un tono directo y cercano, habitual en su estilo comunicativo. La publicación, que ya supera las 100.000 visualizaciones y cientos de comentarios, ha generado debate entre trabajadores y profesionales del sector jurídico.

Horas extra invisibles y documentos firmados a ciegas

El primer error que destaca el abogado tiene que ver con el registro de jornada. “No firméis el registro de jornada con horas que no son verdad”, insiste. Lorente recalca que muchas personas, pese a trabajar jornadas superiores a las ocho horas estipuladas en sus contratos, firman registros que indican lo contrario. “Si trabajáis más de 8 horas, ponle 9, ponle 10, ponle 12...”, subraya.

La razón, explica, es que en caso de un futuro juicio laboral, el registro horario puede convertirse en una prueba clave. “Después vamos a ir al juzgado y no va a haber cómo levantar eso”, advierte. “Por favor, los registros de jornada bien puestos”, repite, apelando al sentido común y a la responsabilidad individual.

El segundo gran error que denuncia el jurista es no dejar constancia documental de las reclamaciones realizadas dentro de la empresa. “Estás harto en tu empresa, decides quejarte o reclamar sobre algo y no dejas prueba”, dice. Como ejemplo, cita el caso de un trabajador que reclama verbalmente a su superior el impago de horas extra o el incumplimiento del convenio colectivo, pero no graba la conversación ni lo plantea por escrito. “Al día siguiente, como no hay pruebas de que te has quejado, pues te echa”, explica con crudeza.

“¿Cómo le digo yo al juez después que todo esto es porque tú has reclamado unos derechos que te corresponden, sin tener prueba ninguna? Imposible”, sentencia Lorente. Por ello, recomienda a los trabajadores que documenten sus reclamaciones, ya sea por correo electrónico, mediante grabaciones legales o con asesoramiento profesional.

Cuidado con lo que firmas

El tercer y último error abordado en el vídeo tiene un carácter más general, pero no por ello menos relevante: firmar documentos sin haberlos leído antes. “Este consejo ya no es para vuestro trabajo, esto es para todo, para cualquier cosa que vayáis a hacer”, afirma.

Según relata, ha visto casos en los que los trabajadores, sin saberlo, han firmado su baja voluntaria creyendo que estaban aceptando un despido, lo que puede suponer la pérdida del derecho al paro. “La faena ya está hecha”, lamenta. “He visto bajas voluntarias metidas entre papeles del despido, así”, asegura.

Lorente recomienda firmar “como no conforme” cuando haya dudas sobre el contenido del documento, y buscar asesoramiento antes de rubricar nada que pueda tener implicaciones legales. “Y si no sabéis muy bien lo que estáis firmando, firmad como no conforme y ya veremos lo que hacemos”, aconseja.

El vídeo concluye con una invitación a la reflexión y a la interacción: “Déjame un comentario si has cometido alguna vez un error como este y sígueme para estar más informado en tu trabajo y que no te pasen esta serie de cosas”.