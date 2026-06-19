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Este es el precio de la gasolina este 19 de junio en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Además del precio promedio de las gasolinas en España, consulta los precios más bajos

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Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales carburantes (Europa Press)
Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales carburantes (Europa Press)

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor carburante sin que tenga grandes efectos en el gasto. Por ello, este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en distitnas ciudades de España, dados a conocer por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,769 euros el litro

Precio mínimo: 1,375 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,395 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,329 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,849 euros el litro

Precio mínimo: 1,449 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,642 euros el litro

Precio mínimo: 1,269 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,712 euros el litro

Precio mínimo: 1,289 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,583 euros el litro

Precio mínimo: 1,229 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,725 euros el litro

Precio mínimo: 1,459 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,669 euros el litro

Precio mínimo: 1,429 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,489 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,579 euros el litro

Precio mínimo: 1,399 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,609 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,659 euros el litro

Precio mínimo: 1,409 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,479 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,545 euros el litro

Precio mínimo: 1,269 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,685 euros el litro

Precio mínimo: 1,499 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,645 euros el litro

Precio mínimo: 1,319 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,745 euros el litro

Precio mínimo: 1,339 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,579 euros el litro

Precio mínimo: 1,255 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,539 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo: 1,429 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,689 euros el litro

Precio mínimo: 1,489 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,549 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,709 euros el litro

Precio mínimo: 1,605 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de los carburantes cambia todos los días (Reuters)
El precio de los carburantes cambia todos los días (Reuters)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

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Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

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Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

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