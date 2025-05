Un abogado recuerda que el 1 de mayo también es festivo para las personas que no tienen papeles: “No pueden obligarte a trabajar y, si lo hacen, te deben pagar más”

El abogado Víctor Arpa durante un vídeo publicado en su cuenta de TikTok. (Montaje de Infobae España)

El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, está marcado en rojo en el calendario laboral de los españoles, al tratarse de una jornada festiva en todo el territorio nacional. Y es que esta fecha concede la oportunidad, no solo de desconectar de la rutina, sino también de organizar un puente y una escapada de varios días en ciertas regiones del país. Pero puede darse el caso de que algunos jefes traten de forzar a sus empleados que no tienen papeles a trabajar, una cuestión que ha aclarado el abogado laboralista Víctor Arpa, quien ha dejado claro a través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok que “no pueden obligarte” y ha explicado el motivo.

El Primero de Mayo, además de ser una ocasión para el ocio, es un día de lucha por los derechos laborales. Según lo establecido en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el 1 de mayo figura entre los nueve festivos inamovibles a nivel nacional. Este año, al caer en jueves, algunos podrán aprovechar para prolongar el descanso, aunque la mayoría de las regiones no podrán disfrutar de un puente largo en 2025.

Así se debe pagar el trabajo el Primero de Mayo, según el experto

El experto comienza el vídeo con un audio que le ha enviado Cindy, una de sus seguidoras, empleada de hogar. La mujer le cuenta que, “como mañana es festivo, mi jefa me ha enviado un mensaje de que me presente por la tarde”. Ante ello, le pregunta a Arpa si le aconseja que asista a su puesto de trabajo y, acto seguido, relata cómo ya advirtió a su empleadora de que era 1 de mayo, festivo. Pero la respuesta de esta fue contundente: “Solo es fiesta en Valencia”.

Al hilo de esto, el abogado laboralista deja claro que el Primero de Mayo es festivo en toda España, para las empleadas de hogar también. “Te puede decir ‘misa’ el empleador, pero no te puede obligar a trabajar un día festivo”, asegura Arpa. Además, añade que, “si se tiene que trabajar, te lo debe remunerar con más importe”.

A su vez, el experto recuerda que, “no puede pretender que se trabaje ese día como uno cualquiera, pudiendo descansar y estar con tu familia”. Y es que el abogado hace especial hincapié en la diferencia salarial que debe llevar implícito trabajar una jornada como la del 1 de mayo: “Si te ha de pagar lo mismo, entonces disfrutas del festivo, pero si te pagan ese día con el doble de salario, pues quizá te compensa”. No obstante, recalca que todas las personas y, por supuesto, también aquellas que no tienen papeles, tienen derecho a que el Primero de Mayo sea una jornada no laborable.

Por qué es festivo el 1 de mayo

El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, se conmemora como una jornada de reivindicación de los derechos laborales y sociales de los trabajadores. Esta fecha tiene su origen en el siglo XIX, en 1886, cuando comenzaron a surgir los primeros movimientos sindicales en Estados Unidos. En esa época, las condiciones laborales eran extremas, con jornadas de trabajo de hasta 16 horas diarias en las fábricas, y las pocas normativas existentes solo limitaban de manera mínima los horarios, como un máximo de 18 horas continuas sin justificación, con una multa de solo 25 dólares en caso de incumplimiento.

Ante esta situación, la Federación Americana del Trabajo, uno de los sindicatos más influyentes del momento, planteó que la jornada laboral no debía exceder las ocho horas. Con este objetivo, se convocaron huelgas y protestas bajo el lema “ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas de descanso”. Miles de trabajadores se sumaron a las manifestaciones, que se intensificaron con paros y enfrentamientos con las autoridades, especialmente en Chicago, donde la violencia policial fue notable.

El conflicto culminó el 4 de mayo con una explosión en la plaza de Haymarket, que resultó en la muerte de un policía. En respuesta, las autoridades arrestaron a más de 30 personas, condenando a varios de ellos, algunos incluso a la horca. Tres años después, en 1889, el Congreso Obrero Socialista proclamó el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo, en homenaje a la lucha por la jornada de ocho horas y a los mártires de Chicago. Sin embargo, en Estados Unidos se optó por celebrar esta fecha en septiembre, con el fin de desvincularla del movimiento obrero.

Qué regiones de España pueden disfrutar del puente de mayo

En la Comunidad de Madrid, los trabajadores tendrán la oportunidad de disfrutar de un puente de hasta cuatro días en mayo, sin necesidad de recurrir a días de libranza o vacaciones. Esta posibilidad se debe a la coincidencia de la Fiesta de esta región, que se celebra el viernes 2 de mayo, justo después del Día del Trabajo.

No obstante, no es la única autonomía en España que contará con esta ventaja. El 2 de mayo también será festivo en otras localidades, como Tenerife, donde se conmemora la Festividad de la Cruz, y en Ávila, que celebra a San Segundo.