Un abogado laboralista explica por qué en España hay “demasiadas” bajas médicas: “No se trata de enfermedad, sino de problemas laborales”

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El absentismo laboral es un problema creciente en España. Cada día, una media de 1,4 millones de personas no acuden a su puesto de trabajo, según el último informe de Randstad Research, que analiza el segundo trimestre del 2024 a partir de fuentes estadísticas oficiales. Este fenómeno tiene un impacto económico significativo en las empresas: en 2023, el coste del absentismo laboral para las compañías españolas superó los 12.245 millones de euros, lo que representa un aumento cercano al 20% respecto al año anterior y más del 74% en los últimos cinco años.

Según Juanma Lorente, abogado laboralista en Morán Ortiz Abogados y conocido en redes sociales como @juanmalorentelaboralista, ha asegurado en un video en su cuenta de TikTok que en España existe un elevado número de bajas médicas laborales, aunque asegura que muchas de ellas no tienen relación directa con problemas de salud. “La mayoría de personas que se dan de baja no están enfermas. Se dan de baja por otra razón”, comienza en el vídeo.

Lorente, quien asegura reunirse diariamente con trabajadores en esta situación, sostiene que estas bajas no suelen ser por motivos médicos reales, sino que son un reflejo de los conflictos laborales no resueltos. Según sus palabras, las bajas se convierten en la “única manera de solucionar”, aunque sea manera momentánea, problemas en el trabajo. “Si tienes algún problema con tu jefe o tu empresa y quieres solucionarlo, pero no logras un acuerdo, tienes que recurrir a la Inspección de Trabajo o a los juzgados. Y lamentablemente, en este país, esas vías son muy lentas. Pueden pasar meses, incluso años, a que se te solucione el problema”, explica Lorente en su video.

#trabajadores #derechos #baja #trabajo ♬ sonido original - JuanmaLorente_Laboralista @juanmalorentelaboralista ⚠️ TE CUENTO LA RAZÓN En España hay demasiadas bajas médicas motivadas por otras razones que no son uña enfermedad. Lamentablemente, en este país la justicia es lenta y la inspección de trabajo también. Eso provoca que muchas personas no aguanten más y se tengan que dar de baja médica. ¿Estás de acuerdo? #Bajamedica

El abogado subraya que esta lentitud institucional lleva a los trabajadores a optar por la baja médica como una solución temporal. En sus palabras: “No puedes aguantar en tu trabajo y es lógico que te des de baja, pero no porque estés enfermo, sino porque no puedes más con ese problema”. Añade que, en un sistema más ágil, el número de bajas disminuiría de forma significativa, lo que también implicaría un ahorro para las arcas públicas.

Lorente señala dos problemas principales detrás de esta realidad: la falta de recursos en la Inspección de Trabajo y la saturación de los juzgados laborales. Ambos factores, según explica, hacen que los conflictos laborales se prolonguen en el tiempo y dejen a los trabajadores en situaciones insostenibles. “La Inspección de Trabajo no tiene medios y los juzgados, a la vista está, tampoco”, lamenta.

Por qué han aumentado las bajas laborales

Uno de los principales motivos por los que a menudo se concentran las bajas de los trabajadores es el atasco en la sanidad pública. Según afirmó el pasado año el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, que haya una mayor duración de las bajas por IT que antes, “indudablemente tiene que ver con problemas que existen en servicios públicos de salud”.

Además, este 2024, la tasa de empleo ha llegado a caer a su menor nivel en los últimos 16 años. “La variabilidad económica pesa de forma relevante sobre el absentismo por incapacidad temporal, disminuyendo en la crisis y elevándose con la mejoría económica”, explica José Manuel Vicente Pardo, director de la Cátedra Internacional de Medicina Evaluadora y Pericial de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, y jefe de la Unidad Médica del Equipo de Valoración de Incapacidades de Gipuzkoa. “En época de crisis hay menor tendencia al absentismo, se dice por la inseguridad mayor del empleo en estas circunstancias y en época de bonanza pareciera existe menor miedo al despido. De hecho, el repunte de la IT es un marcador de recuperación económica”, argumenta en su investigación La gestión de la incapacidad laboral algo más que una cuestión económica.

La realidad es que, a medida que avanza la edad, aumenta la probabilidad de desarrollar problemas de salud. Con el envejecimiento, el riesgo de sufrir enfermedades crónicas o trastornos que afecten la capacidad laboral se incrementa, lo que puede traducirse en un mayor número de bajas médicas. Con más del 50,1% de las personas ocupadas superando los 45 años, un aumento de 10 puntos en la última década, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Esto supone que 10,8 millones de empleados en el país tienen más de 45 años, lo que representa a la mitad del total de 21,6 millones de trabajadores que hay en el país. Hechos que, además, se deben a la pésima tasa de empleo juvenil que atraviesa España desde tiempos ya inmemoriales.

Como explica la Universidad de Sevilla, las bajas laborales relacionadas con problemas de salud mental entre los trabajadores han aumentado un 118% entre 2016 y 2023, y las estadísticas arrojan una duración media de estas bajas asociadas a la salud mental de 108 días. Unos datos a los que, además, ha influido mucho la pandemia.