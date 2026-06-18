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Un hombre de 95 años encuentra en el armario dos bonos de ahorro de 1940: un reembolso de 100.000 euros por los documentos de la Segunda Guerra Mundial

A pesar del conflicto bélico y de la transición, estos documentos permanecieron intactos y olvidados en un cajón

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Un anciano de 94 años registrándose su armario
El hombre no se esperaba encontrar casi 100.000 euros. (Imagen Ilustrativa Inofbae)

La sorpresa puede esconderse en los lugares más comunes de casa. Un anciano de 95 años oriundo de Castiglione di Garfagnana (Italia) dio con una fortuna olvidada al revisar un viejo armario familiar. Mientras revisaba los muebles de la antigua casa de su padre en la pequeña aldea de Chiozza, encontró dos certificados de ahorro postal emitidos en agosto de 1940 por la oficina de correos local. Estos títulos, ocultos durante décadas entre recuerdos familiares, representan hoy mucho más que un simple papel: su valor actualizado asciende a 100.000 euros.

Los bonos, emitidos durante el reinado del Reino de Italia, tenían un valor nominal de mil liras cada uno. A pesar de la Segunda Guerra Mundial y de la transición institucional italiana hacia la República, estos documentos permanecieron intactos y olvidados en un cajón, junto a estampas funerarias de los padres del protagonista. El hallazgo fue completamente casual, producto de la curiosidad del hombre al remover objetos heredados. Sin conocimiento previo de la existencia de estos títulos, la sorpresa fue total al descubrir que la suma original, combinada con la capitalización de intereses y la revaluación monetaria, había crecido de forma exponencial.

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El valor actual de los bonos fue calculado por un asesor de la Associazione Italia, una organización especializada en la recuperación y reembolso de bonos del Estado y certificados postales antiguos. Según la estimación realizada, las dos mil liras originales se han transformado en una suma cercana a 100.000 euros, gracias al efecto acumulativo de los intereses legales y la revalorización monetaria desde 1940 hasta la fecha. Este dato resulta llamativo, ya que ejemplifica cómo instrumentos financieros olvidados pueden adquirir una magnitud inesperada tras varias décadas.

Reclamación de los bonos de 1940

Tras el hallazgo, el anciano recurrió a la Associazione Italia para iniciar el proceso de recuperación del valor de los bonos. Esta entidad, que se dedica a gestionar la devolución de títulos de deuda antiguos en todo el país, fue la encargada de tasar los certificados y calcular su valor de reembolso. El procedimiento implica el análisis de la documentación, la evaluación de los intereses acumulados y la actualización del importe a la moneda vigente.

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El siguiente paso fue instruir a los abogados de la asociación para que presentaran una reclamación formal ante Poste Italiane y el Ministerio de Economía y Finanzas, ambos responsables solidarios del pago de las deudas contraídas por el Estado, incluso aquellas anteriores a la instauración de la República. La reclamación no está exenta de complicaciones, ya que estas entidades suelen oponer resistencia al pago, alegando la prescripción de los títulos como principal argumento.

La intervención de una organización especializada resulta fundamental en estos casos. No solo se encarga de la valoración financiera, sino también de la gestión administrativa y jurídica del reclamo. El proceso puede prolongarse debido a la oposición de las entidades pagadoras y la complejidad para demostrar la vigencia del derecho al cobro, sobre todo cuando han transcurrido tantas décadas desde la emisión de los bonos.

Debate legal y fenómeno nacional

El principal obstáculo para quienes intentan reclamar el valor de bonos antiguos es la prescripción. Según la interpretación tradicional de las entidades pagadoras, existe un plazo de diez años para ejercer el derecho al cobro, contado desde la fecha de vencimiento del título. Sin embargo, en este caso, los abogados de la asociación se amparan en el artículo 2935 del Código Civil, que establece que el plazo de prescripción comienza a correr solo desde el día en que el titular o sus herederos pueden ejercer efectivamente el derecho. Dado que el protagonista ignoraba la existencia de los bonos, la defensa sostiene que la prescripción solo debería computarse desde el momento del hallazgo.

Un hombre muestra sus ahorros. (Freepik)
Un hombre descubre dos bonos de 1940. (Freepik)

Este argumento jurídico no es aislado. La existencia de millones de títulos de deuda antiguos en Italia abre un debate mayor sobre los derechos de los ciudadanos a recuperar valores históricos. La Associazione Italia estima que en el país existen alrededor de 10 millones de títulos, incluidos bonos de ahorro postales, libretas bancarias y letras del Tesoro, que aún podrían ser objeto de reclamación. La cifra sugiere una magnitud considerable de recursos financieros potencialmente disponibles, aunque la obtención de los mismos se enfrenta a barreras administrativas y legales frecuentes.

La resistencia de las entidades emisoras a pagar estas deudas, sumada a la complejidad del proceso para los particulares, explica por qué gran parte de estos títulos permanecen sin cobrar. La historia del hombre de Castiglione di Garfagnana ilustra tanto la posibilidad real de encontrar auténticos tesoros en los archivos familiares como la dificultad inherente para transformarlos en efectivo, debido a la normativa vigente y a la resistencia burocrática de los organismos responsables.

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