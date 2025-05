“La jubilación es un engaño que no premia al trabajador”, según un abogado laboralista: “Gente que ha cotizado toda la vida cobrará lo mismo que alguien que lleva 15″

“La jubilación es un engaño que no premia al trabajador”, según un abogado laboralista: “Cotizando 40 y pico años, te quedas lo mismo que uno de 27″. (Montaje Infobae. Freepik/TikTok)

En España, el sistema de pensiones se basa en un modelo de reparto: las cotizaciones de los trabajadores en activo se destinan a pagar las pensiones de quienes ya están retirados. Actualmente, la edad legal de jubilación está entre los 65 y 66 años y seis meses, en función del tiempo cotizado. Sin embargo, a partir de este año se aumentará progresivamente hasta que en 2027 la edad de jubilación se sitúe en los 67 años, si se han cotizado menos de 38 años y seis meses.

Este sistema, aunque en teoría está pensado para garantizar la sostenibilidad intergeneracional, también está siendo la diana de muchas críticas por parte de quienes consideran que, por ejemplo, no premia como es debido a las personas con largas trayectorias laborales. Uno de los más contundentes en este sentido ha sido el abogado laborista Un Tío Legal (@laboral_tips), que ha calificado la jubilación como “un engaño que no premia a la gente que trabaja”.

Según ha explicado en uno de sus últimos vídeos de su perfil de TikTok, “vas a cobrar lo mismo que una persona que haya cotizado 27 años cuando tú estuviste cotizando 52″. La crítica va dirigida especialmente a los coeficientes reductores que se aplican cuando te jubilas anticipadamente, sin tener en cuenta cuántos años cotizados tengas.

Los coeficientes reductores para la jubilación anticipada: “Para el sistema da igual el tiempo que estés cotizando”

Así, el abogado detalla los tres factores que determinan el acceso a la jubilación en España: el tiempo cotizado, la edad de jubilación y la modalidad (anticipada o no). El primer criterio marca cuánto va a percibir el trabajador al jubilarse. “A partir de los 36 años y seis meses tienes derecho al 100% de tu base reguladora”, señala. Esa base se calcula a partir de las cotizaciones realizadas durante los últimos 25 años. Pero, añade, “para el sistema da igual el tiempo que estés cotizando” si no se alcanzan determinados umbrales.

El segundo factor es la edad legal para acceder a la pensión. “Hay gente con 50 y pico años, que tiene 40 cotizados, y tiene que seguir trabajando hasta los 65, y que no siempre son los 65 años”, advierte. Actualmente, quienes no hayan cotizado al menos 38 años y tres meses deberán esperar hasta los 65 años para jubilarse, pero esa edad va a ir en aumento en los próximos dos años.

El tercer elemento clave es la posibilidad de adelantar la jubilación. Existen dos vías: la jubilación anticipada voluntaria y la involuntaria. La primera puede solicitarse hasta dos años antes de la edad ordinaria, pero conlleva penalizaciones. “Te van a quitar pasta. Y en función de cuánto la adelantes [la jubilación], te quitarán más o menos”, argumenta el abogado. En el caso de la jubilación anticipada involuntaria —por ejemplo, por despido— el adelanto puede ser de hasta cuatro años, aunque también con recortes proporcionales.

“Tu dinero no existe. Ese dinero se está utilizando para otra cosa”

Con este panorama, el abogado pone en cuestión la equidad del sistema: “Yo he cotizado 40 y pico años, y me voy a quedar lo mismo que uno de 27″. A su juicio, si el modelo fuera una “especie de mochila en la que tú vas metiendo tu dinero”, quienes más aportan deberían obtener pensiones mayores. Pero el sistema actual de reparto no funciona así. “Tú no estás cogiendo el dinero que has ido poniendo en una hucha. Tú pagas la Seguridad Social para pagar las pensiones de hoy”, indica, y remata: “Tu dinero no existe. Ese dinero se está utilizando para otra cosa”.

Otro elemento controvertido del sistema es que con solo 15 años cotizados se tiene derecho al 50% de la base reguladora. A eso se puede añadir un “complemento de mínimos” que eleva la cuantía de la pensión, lo que en algunos casos deja una diferencia escasa con quienes han cotizado 30 o más años: “Hay gente que ha cotizado toda la vida, 30 y pico años, y va a cobrar lo mismo que alguien que lleva 15″, insiste. Una situación que para él ejemplifica las disfunciones del sistema. Finalmente, lanza una advertencia: “Da gracias si nos podemos jubilar, que no os engañen”.