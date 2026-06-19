Víctor Muñoz sufre una nueva lesión muscular que retrasará su debut en el Mundial

Víctor Muñoz celebra el tercer gol de España frente a Serbia en el estadio de La Cerámica, Villarreal. Foto: EFE/Andreu Esteban

Víctor Muñoz ha vuelto a lesionarse en la concentración de la selección española. Aunque ya entrenaba con el resto del equipo tras seguir un plan de recuperación, una nueva molestia muscular retrasará su regreso a los terrenos de juego. Según ha podido saber Infobae, la RFEF confirma que todavía no hay una fecha para su vuelta y que su participación dependerá de cómo evolucione. El nuevo jugador del Liverpool tendrá que seguir esperando y la preocupación por el estado de los extremos de la Selección crece.

“Su disponibilidad para los próximos partidos dependerá de la evolución de su sintomatología”, afirman desde la Federación. De esta manera, el partido del domingo ante Arabia Saudí parece descartado, pero, de momento, no han dado ningún pronóstico sobre qué partido será en el que pueda debutar en la copa del mundo. Las lesiones de las que se recuperan de Lamine Yamal y Nico Williams plantean un difícil panorama de cara a mantener el peso ofensivo en los extremos.

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Fichaje por el Liverpool

Víctor Muñoz, a sus 22 años, se incorpora al Liverpool tras el pago de su cláusula de rescisión de 40 millones de euros. El club inglés, dirigido desde este verano por el técnico vasco Andoni Iraola, se adelantó al Newcastle, que también había mostrado interés en el jugador, y cierra así un contrato de seis temporadas con el atacante, que llega procedente de Osasuna.

La operación representa un beneficio considerable para Osasuna, que había adquirido al futbolista catalán por cinco millones de euros y ahora recibirá 20 millones por poseer la mitad de los derechos económicos, según el acuerdo previo con el Real Madrid, club en el que Muñoz se formó y que conservará la otra mitad del traspaso. El fichaje de Muñoz responde a la necesidad del Liverpool de reforzar su ataque tras la salida de Mohamed Salah y a la apuesta de Iraola por un perfil veloz y desequilibrante en la delantera. Da el salto a la Premier League y a uno de los clubes más importantes de la historia.

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Muñoz inició su carrera en las categorías inferiores del FC Barcelona y, tras un paso por el CF Damm, se incorporó a la cantera del Real Madrid en 2021. Su debut con el primer equipo blanco se produjo en mayo de 2025, en un clásico frente al Barcelona. Posteriormente, fichó por Osasuna, donde su rendimiento lo ha llevado al Mundial, con siete goles y cinco asistencias en la última temporada.

Debutó con La Roja ante Serbia y marcó un gol. Aunque aún no ha jugado en el torneo, el seleccionador Luis de la Fuente lo considera una opción relevante para los minutos finales de los partidos. Sin embargo, esta opción, por el momento, se apaga tras conocerse que sufre una “lesión muscular adicional”, de la que la Federación no ha dado apenas detalles.

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