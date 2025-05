Estas son las razones por las que podrían quitarte una baja médica, según un abogado: “Atención que el tercero es el más común”

Por incapacidad temporal, te dan hasta S/ 5.350. Foto: PUCP

El derecho a la baja médica, también conocida como incapacidad temporal, permite a todos los trabajadores ausentarse temporalmente de su empleo cuando presentan una enfermedad común, accidente no laboral o de trabajo, o enfermedad profesional que le imposibilita realizar su labor como profesional.

Este derecho está regulado por la legislación laboral y de seguridad social, y es esencial para proteger la salud y el bienestar del empleado, así como evitar la pérdida de ingresos durante el período de incapacidad.

Cabe recordar que pueden revocarte este derecho si no cumples con tus obligaciones, ya que no todo vale a la hora de solicitar este permiso. El abogado laboralista conocido en las redes como Un Tío Legal (@laboral_tips) detalla tres motivos por los que te podrían quitar la baja médica. “Atención que el tercero es el más común”, adelanta.

El primero, explica, es cuando el beneficiario haya actuado fraudulentamente para tener la baja o para mantenerla. El abogado pone de ejemplo un empleado que decida seguir trabajando durante esa baja.

El segundo caso, explica, se daría cuando el beneficiario rechace o abandone injustificadamente un tratamiento médico. El abogado recuerda que tú, como paciente, tienes libertad para aceptar o rechazar un tratamiento. “Esto está más enfocado a llevar a cabo conductas que no están recomendadas por tu médico tras la revisión, como por ejemplo, cuando has ido a jugar un partido de fútbol cuando realmente no podías”, afirma.

Qué es la incapacidad laboral temporal, cuánto tiempo dura y cuánto se cobra.

El tercero y más común, apunta el experto legal, es no acudir a las citas del médico o las de la mutua. El trabajador tiene la obligación de cumplir con las revisiones médicas y mantenerse disponible para la inspección sanitaria mientras esté de baja.

“Las mutuas tienen el derecho a poder controlar tu baja médica, aunque sea por enfermedad común. Y si te citan con cuatro días de antelación tienes la obligación de acudir”, explica el abogado, que ausentarse de estas revisiones conlleva la suspensión de la paga. “Tienes que justificarle por qué no has ido en un plazo máximo de diez días y si consideran que no está justificado te la van a quitar. Así que acude siempre y si no puedes ir, justifícalo y comunícalo por antelación y por escrito”, afirma.

Cuánto te pagan durante la baja médica

La cuantía y el origen de esta prestación dependerá en todo caso de la causa de la baja. Por ejemplo, en los casos de enfermedad común como una gripe o una lumbalgia, la prestación se inicia a partir del cuarto día de baja, con una base del 60% del salario desde el cuarto día al vigésimo, y del 75% a partir del día 21.

En el caso de accidentes laborales o enfermedad profesional (enfermedades oculares, estrés laboral o intoxicaciones, entre otras cosas), la prestación comienza desde el primer día de baja y corresponde al 75% de la base reguladora.