El príncipe Harry volverá a visitar Reino Unido con Meghan Markle y sus hijos tras cuatro años: “Quiere presentar a los niños a su familia”

El príncipe Harry y Meghan Markle tras el rey Carlos III y la reina Camila (Shutterstock)

El príncipe Harry regresará a Reino Unido el mes que viene para los actos de cuenta atrás de los Invictus Games en Birmingham y, según News.com.au, lo hará acompañado por Meghan Markle y sus dos hijos, una visita familiar que no se produce desde 2022 y que apunta a un cambio en las condiciones de seguridad que hasta ahora habían impedido ese viaje.

El duque de Sussex tiene previsto asistir a los actos One Year To Go de los Juegos Invictus, que se celebrarán en Birmingham en 2027. Según el citado medio, Meghan Markle viajará con el príncipe Archie, de siete años, y la princesa Lilibet, de cinco, en lo que sería el primer regreso conjunto de los Sussex al país en cuatro años.

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La posibilidad de ese desplazamiento llega después de años de ausencia de Meghan Markle y los niños en suelo británico. Archie y Lilibet solo han vuelto una vez a Inglaterra, durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II en 2022, y Meghan Markle no regresa para un acto oficial desde el funeral de la monarca ese mismo año.

El príncipe Harry y Carlos III, en imagen de archivo (Hannah McKay/Reuters)

El reencuentro de la familia real británica

Según una fuente citada por News.com.au, el príncipe Harry quiere “presentar a los niños a su familia extensa” y enseñarles “dónde creció”. La misma fuente ha asegurado que el príncipe sentía una “gran tristeza” por no haber podido llevar antes a sus hijos a Reino Unido por motivos de seguridad.

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La razón principal de esa ausencia familiar ha sido la disputa sobre la protección policial de los Sussex. Harry y Meghan perdieron la escolta armada automática y permanente financiada por los contribuyentes cuando dejaron de ser miembros activos de la familia real en 2020, y desde entonces el príncipe mantiene una larga batalla judicial para intentar recuperarla.

La condición del regreso del príncipe Harry

En marzo, Matt Wilkinson, editor de The Sun, dijo en el pódcast A Right Royal Podcast de Hello! que la presencia de Meghan en los actos previos de Invictus sería la señal de que habían recuperado su acuerdo de seguridad.

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Los duques de Sussex, Harry y Meghan, con sus hijos en una imagen de redes sociales. (Instagram @meghan)

Una segunda fuente, citada por The Sun, ha sostenido que ya se han cumplido las “condiciones” para un regreso seguro de la familia, aunque no se han confirmado más detalles. Esa versión encaja con la tesis que el propio Harry ha defendido públicamente en sus declaraciones sobre la seguridad requerida para este regreso.

En septiembre de 2025, Harry dijo a la BBC que no podía “imaginar un mundo” en el que llevara de vuelta al Reino Unido a su mujer y a sus hijos, y afirmó que era víctima de una “trampa del sistema”. Dos años antes, en una declaración remitida al High Court, dejó por escrito que Reino Unido es su hogar y una parte central de la herencia de sus hijos.

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En ese texto judicial de 2023, el duque sostuvo: “Es un lugar en el que quiero que se sientan como en casa tanto como donde viven en Estados Unidos”. Aún así, no dejó de poner el foco en la seguridad: “Eso no puede ocurrir si no es posible mantenerlos a salvo cuando están en suelo británico. No puedo poner a mi mujer en peligro de esa manera y, dadas mis experiencias en la vida, soy reacio a ponerme innecesariamente en una situación de riesgo”.

La duquesa de Sussex ha compartido en su perfil de Instagram un vídeo muy íntimo grabado justo antes del nacimiento de su hija. En él que comparte su 'truco' para que el parto se iniciara.

Archie y Lilibet con la familia real británica

De confirmarse el desplazamiento, la visita tendría también una dimensión familiar de gran interés. Según el citado medio, Harry quiere acercar a Archie y Lilibet a su familia paterna y mostrarles el entorno en el que creció, después de varios viajes en solitario del príncipe a Reino Unido sin Meghan ni los pequeños.

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El hermano del príncipe Guillermo sí ha regresado varias veces por su cuenta, entre ellas para su vista sobre privacidad en el alto tribunal en enero y para su proceso judicial sobre seguridad. Meghan Markle y los menores, que eran muy pequeños la última vez que estuvieron, en cambio, han permanecido siempre en su casa de Montecito, en California, durante esas visitas.

El príncipe Archie sí que nació en Reino Unido en 2019, mientras que la princesa Lilibet lo hizo en California en junio de 2021. La visita de 2022 es la única ocasión conocida en la que Lilibet vio en persona a su abuelo, el rey Carlos III. Por su parte, Harry vio por última vez a su padre el pasado septiembre, durante un breve encuentro en Clarence House.

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