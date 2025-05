Un millonario crea un barrio de 99 casas para ayudar a los más necesitados: “Estoy ayudando a que nuestra ciudad sea mejor”

Marcel LeBrun, el millonario que ha construido 99 casas para los más necesitados de su ciudad. (Imagen: Instagram)

En Fredericton, una ciudad de la provincia de New Brunswick, en Canadá, una iniciativa privada está transformando la respuesta a la crisis de personas sin hogar.

El impulso es Marcel LeBrun, un empresario tecnológico y filántropo canadiense que, tras vender su empresa a Salesforce por una suma millonaria, decidió canalizar cuatro millones de dólares de su propio dinero para la creación de 12 Neighbours, un proyecto social que ha proporcionado viviendas dignas y oportunidades laborales a decenas de personas en situación de vulnerabilidad.

Una crisis habitacional persistente

Esta situación se dio a raíz de la falta de hogares en la ciudad, que ha ido en aumento en los últimos años. Según ha informado el medio local CBC, en 2024, más de 1.800 personas se quedaron sin casa en esta ciudad, que cuenta con 60.000 habitantes.

Ante este problema, LeBrun apostó por una solución estructural que no limita a alojamiento temporal: la construcción de 99 microviviendas de 22 metros cuadrados, cada una equipada con cocina, cuarto de baño, sala de estar y paneles solares para reducir el consumo energético.

El millonario que construyó 99 miroviviendas para ayudar a las personas sin hogar de su ciudad

Viviendas funcionales y accesibles

Las casas fueron diseñadas para garantizar la autonomía y la dignidad de sus residentes. El modelo contempla un alquiler subsidiado que ronda los 200 dólares mensuales (180 euros al mes) para personas que reciben asistencia social, que asciende aproximadamente a 636 dólares (325 euros).

El pago incluye servicios básicos e internet, facilitando así la integración social de estas personas. Además del diseño sustentable, el complejo alberga una cafetería comunitaria, una imprenta, huertos y un taller de serigrafía que genera empleo entre los residentes.

La iniciativa busca que las personas adquieran nuevas habilidades y avancen la independencia económica.

El alquiler cuesta 180 euros mensuales y proporciona trabajo en la cafetería, huertos o taller. (Imagen: Instagram)

Una comunidad dentro de una ciudad

En este sentido, LeBrun ha explicado que no se limita a construir viviendas, sino comunidades. “Me veo como un constructor de comunidades y lo que estamos haciendo aquí no es solo levantar casas, sino ayudar a que nuestra ciudad sea mejor”, explicó el millonario canadiense.

Su visión contempla un centro comunitario y una cocina de enseñanza que serán gestionados por los propios habitantes, lo que ampliará las oportunidades de empleo y reforzará la vida colectiva. Además, el gobierno de Canadá ha respaldado el proyecto con una inversión de 12 millones de dólares tras observar el impacto social.

El proyecto ha servido a modo de ejemplo para otras ciudades. (Imagen: Instagram)

Comparación con otros modelos

Aunque el proyecto ha sido bien recibido, algunos expertos han advertido sobre el riesgo de concentrar a personas vulnerables en un solo lugar.

Entre ellos, el analista Jeffrey Buchanan ha señalado la necesidad de soluciones habitacionales permanentes e integradoras. Aun así, 12 Neighbours ha sido presentado como un ejemplo en otras ciudades con el mismo problema.

Así, en San José (California), se han adoptado contenedores marítimos como viviendas a un coste comparable a unos 150.000 dólares cada unidad (135.000 euros).

Ahora, el ex CEO de una empresa de tecnología, impulsa un proyecto con más de 70 viviendas ya en funcionamiento y que redefine el concepto de ayuda social. Además de las 99 casas, se prevé levantar un centro comunitario y una cocina de formación profesional.