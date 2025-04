Miles de personas se manifiestan en España en contra de los altos precios de alquiler: “Es indignante, me da miedo mi futuro”

Foto de la concentración de la vivienda en Madrid. (Víctor Lerena/EFE)

“Pago 400 euros por el alquiler de una sola habitación, es indignante. Me da miedo mi futuro, cobro el sueldo mínimo y no quiero aspirar a vivir en una habitación para el resto de mi vida”, afirmaba Manuel con una gran preocupación. Su situación no es un hecho aislado. En España, cada vez es más habitual encontrarse con este tipo de historias, una emergencia que ha escalado hasta convertirse en una emergencia nacional.

La manifestación se ha concretado hasta en 42 puntos diferentes de todo el territorio nacional. Y no es para menos, las cifras oficiales ponen al país en el punto de mira, y la sensación generalizada entre los manifestantes es que hay un desamparo institucional. Según las cifras de Eurostat, organismo de datos de la Unión Europea, la media de edad española para independizarse supera la cota los 30 años.

Madrid es uno de los puntos de concentración vitales para la causa. La capital es la ciudad que más personas concentra de todo el territorio y que más poder de convicción tiene. Una gran movilización que ha iniciado a las 12 en Atocha y que tiene como destino final Plaza España. La manifestación ha provocado que se corten varias de las calles principales del municipio, entre ellas, Gran Vía o la rotonda de Cibeles.

Noticia en ampliación.