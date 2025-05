Un bar de Barcelona crea polémica por aumentar el precio del café según el tiempo que se pasa en la terraza: “¿Esto es legal?”

Polémica por los precios cambiantes del café en un bar (Montaje Infobae)

El precio del café en los bares podría considerarse una vara de medir para observar la situación económica y la inflación que afecta a la hostelería. Históricamente, una taza de cortado o de café con leche podía ser el servicio más barato en casi cualquier establecimiento español. Sin embargo, con el paso de los años, factores como una producción afectada por el cambio climático, la alta demanda, la entrada de las opciones de especialidad y la inflación han hecho que su precio crezca hasta cotas nunca antes vistas.

Ahora, una nueva polémica sobre este tema ha levantado ampollas en las redes. Y es que un bar de Barcelona ha decidido establecer suplementos en los precios de sus cafés en función de otra variable: el tiempo.

La política la ha comenzado a aplicar el Caffè Perfetto (Plaça de la Barceloneta, 2), un local ubicado en el barrio de la Barceloneta, uno de los más turísticos de la ciudad. Tal y como mostraba una usuaria en X, el bar avisa a sus clientes a través de un cartel en la mesa que los precios de los cafés variarán según el tiempo que los clientes ocupen la mesa. Es decir, si un café con leche tiene un precio base de 1,60 euros, este subirá a 2,50 € si los comensales permanecen sentados más de 30 minutos. Si la sobremesa se alarga más de una hora, el local cobrará 4 euros por este mismo café.

La publicación ha levantado la polémica en redes, sumando más de 300.000 visualizaciones y más de un centenar de comentarios. Muchos aseguraban que la medida les ahuyentaría de esta terraza, mientras que otros comentarios mostraban su temor por que esta práctica se extienda a otros establecimientos: “No descarto que con el tiempo, lo hagan más sitios”, aseguraba un internauta.

Un tuit desataba la polémica sobre este bar de Barcelona (X / @maria_lostia)

Otros, entienden la decisión y la apoyan. “Me parece que tiene todo el sentido del mundo. Al final es un alquiler temporal de unos activos (en este caso el espacio, las sillas y la mesa). ¿Que tiene de malo?“, escribe un usuario, mientras que otros asociaban esta medida a quienes utilizan estos bares como lugar de trabajo. ”Son bares, no centros de trabajo para quedarse todo el día con un café. Te vas a la biblioteca si necesitas wifi, y dejas a los negocios atender a la gente que va a consumir", escribía otro usuario.

Massimo, el dueño de Caffè Perfetto, ha explicado esta sorprendente decisión en una entrevista a elDiario.es, defendiendo su postura ante las críticas. Según cuenta el hostelero, la decisión fue consecuencia de una pelea entre unos clientes que estaban esperando una mesa. “Fue una noche en que unos que estaban esperando una mesa se cansaron y se enfrentaron a los que estaban sentados, que llevaban horas alargando sin consumir nada”, explica al periódico. “Es una manera de concienciar. No puedes estar muchas horas sin consumir, si no, los negocios no son rentables”, opina el dueño del establecimiento.

¿Es legal cobrar este suplemento?

La pregunta ante esta situación es inevitable, y ya lo hacían algunos comentarios al hilo de la publicación en X. ¿Es esto una práctica legal? La respuesta es sí, aunque depende. Para aplicar esta medida, los hosteleros deben cumplir unas condiciones. Los propietarios de los establecimientos pueden fijar libremente los precios de sus productos, incluyendo tarifas como esta, pero están obligados a informar al consumidor de manera clara y visible antes de que realicen su pedido. Es decir, para aplicar esta medida de manera lícita, debe haber carteles visibles o información clara al llegar al local sobre el sistema de precios y los límites de tiempo.

Si la información no fuera clara o se comunicara tarde, cuando ya se ha hecho el pedido o en el momento de pagar, la práctica se podría considerar ilegal. Además, señala la OCU, “sí es legal fijar un consumo mínimo o un tiempo máximo en terraza, pero solo si se informa expresamente al cliente cuando la ocupe”.