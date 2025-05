Un abogado encuentra una ilegalidad en su ticket tras comer en un restaurante y avisa: “Esto no se puede hacer, es ilegal”

Aprender a leer la cuenta de un bar o restaurante es imprescindible para vigilar posibles errores o ilegalidades (Adobe Stock)

La cifra impresa en nuestra cuenta a la hora de pagar en un restaurante nunca debe ser una sorpresa. El cliente debe conocer los precios de cualquier producto que pida. Sin embargo, en la práctica sabemos que esto no siempre ocurre. Bebidas cuyo precio no está señalado, añadidos que desconocías por el pan, la cubertería o la terraza... En ocasiones, el momento de sacar la cartera y pagar la inevitable cuenta se convierte en un misterio con desagradable desenlace.

Es precisamente lo que le ha ocurrido a Jose Ramón López Martínez, un abogado y creador de contenido conocido en redes sociales como @tu_blog_fiscal. Fue tras una comida en un restaurante, cuando el letrado captó un detalle en el ticket que le llamó la atención, una práctica que, avisa, es completamente ilegal. “Me la colaron este fin de semana en un restaurante y no me di cuenta. Y por eso, porque no siempre es fácil darse cuenta, esto no se puede hacer, es ilegal”, comienza avisando en su vídeo.

El problema, explica, tiene que ver con el IVA, el impuesto indirecto que se impone sobre el consumo derivado de la compra de bienes o de servicios profesionales. Este importe, que supone un incremento del 10% en el precio final, se aplicaba en el ticket de su comida, aunque no se indicaba en los precios apuntados en la carta.

“Probablemente, en algún lugar de esa carta ponía que los precios no incluían el IVA y esto realmente no se puede hacer porque la Ley de Consumidores y Usuarios dice que la información al consumidor tiene que ser clara y los precios tienen que tener ya el IVA incluido”, explica el abogado en su vídeo. El letrado aclara que “cuando cualquier persona va a comer o a comprar un producto en el supermercado, el precio que se le tiene que reflejar es el de venta, el que tiene los impuestos incluidos”. Algo que en la carta de este restaurante no ocurría “y por eso en el ticket se veía el incremento del 10% de IVA”.

Ejemplo de la cuenta de un restaurante, con el IVA del 10% añadido al final (MichaelAArouet/X)

De esta manera, el abogado ha querido recordar que el precio final, con impuestos incluidos, siempre se debe reflejar con las consumiciones de la carta. Además, avisa, si el hostelero quiere poner un suplemento de terraza, tampoco podría advertirlo en cualquier lugar, “debería aparecer en la propia carta, en una columna al lado los precios y con el precio final”. “En resumen, la información tiene que ser clara para el consumidor para no dar lugar a confusiones”, concluye.

Sobre qué hacer en estos casos, el creador de contenido nos aconseja siempre pagar la cuenta, aunque al mismo tiempo recoger pruebas de esta práctica ilegal. “Pagarlo te va a tocar pagarlo sí o sí, pero lo que puedes hacer es recoger pruebas conforme en este local, por ejemplo, o donde sea, se está llevando a cabo una práctica ilegal”.

El cubierto y otros suplementos ilegales

Esta no es la única práctica ilegal que podemos encontrar en los restaurantes. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), avisa sobre algunas cosas que no deberían cobrarte en bares y restaurantes y otras de las que siempre deberían avisarte. Por un lado, los establecimientos de hostelería no pueden cobrar un suplemento por el servicio o cubierto, ya que este debe estar incluido en el precio final de los productos o servicios ofrecidos. La organización también detalla que no es legal aplicar un cargo adicional por realizar una reserva, aunque existen excepciones en las que los locales pueden solicitar un pago anticipado como garantía.

En cuanto a los suplementos por ubicación, los restaurantes y bares sí están autorizados a cobrar un costo adicional por el uso de mesas en terrazas en lugar de consumir en el interior o en la barra. No obstante, esta práctica está sujeta a condiciones específicas. El establecimiento debe informar previamente al cliente sobre el importe exacto del suplemento, tanto en la carta como en el local, y este debe aparecer reflejado de manera clara en la factura. No es suficiente con indicar un porcentaje del precio, ya que la normativa exige que el costo adicional sea detallado y comunicado de forma explícita.