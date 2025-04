Cómo afecta el magnesio a tu cuerpo: engorda o adelgaza

Suplemento magnesio. (Adobe Stock)

El magnesio es un mineral esencial para el correcto funcionamiento del organismo humano. Desempeña un papel crucial en diversas funciones biológicas, como la producción de energía, la síntesis de proteínas y la transmisión de impulsos nerviosos. Además, es fundamental para la salud ósea, la regulación del ritmo cardíaco y la función muscular.

A pesar de su importancia, muchas personas no consumen suficiente magnesio a través de su dieta, lo que puede llevar a deficiencias y diversos problemas de salud. Ante esto, cada vez son más los que recurren a la ingesta de suplementos.

¿El magnesio engorda o adelgaza?

El magnesio es un mineral esencial que desempeña un papel clave en numerosas funciones del cuerpo humano, incluida la regulación de músculos, nervios, presión arterial y la síntesis de proteínas. Sin embargo, no está directamente relacionado con el aumento o la pérdida de peso, ya que no contiene calorías ni aporta energía al organismo.

Según la Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), el magnesio contribuye al metabolismo energético y al control de los niveles de glucosa en sangre. Un déficit de magnesio podría alterar estos procesos, causando fatiga y contribuyendo indirectamente al aumento de peso debido a la reducción de la actividad física o al consumo de alimentos poco saludables.

Por otro lado, el magnesio tiene un efecto regulador en el sistema digestivo. Según un artículo publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, este mineral ayuda a combatir el estreñimiento al relajar los músculos del tracto digestivo y mejorar el tránsito intestinal. Si bien esto podría generar una sensación pasajera de desinflamación o pérdida de peso, se trata solo de un efecto temporal y no de una pérdida de grasa.

En términos de adelgazar, el magnesio contribuye al equilibrio hormonal y al manejo del estrés. Esta última función puede ser significativa, ya que el estrés está vinculado al apetito descontrolado y al aumento de peso. Sin embargo, los expertos coinciden en que el magnesio debe formar parte de una dieta equilibrada y no puede sustituir un estilo de vida saludable basado en una alimentación equilibrada y un ejercicio regular.

¿Qué pasa con los suplementos de magnesio?

Por su parte, los suplementos de magnesio son una opción recurrente para cubrir las necesidades diarias de este mineral, especialmente en personas con deficiencia. Según la Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), los suplementos suelen recomendarse para quienes no obtienen suficiente magnesio a través de la dieta o que tienen condiciones que afectan su absorción, como enfermedades gastrointestinales, diabetes tipo 2 o uso prolongado de ciertos medicamentos.

En cuanto a su impacto en el peso, los suplementos de magnesio tampoco están directamente asociados con el aumento o la pérdida de peso. Su función principal es garantizar el correcto funcionamiento de procesos corporales como la regulación de los niveles de glucosa y la producción de energía. Es importante destacar que el consumo excesivo de suplementos de magnesio puede provocar efectos secundarios como diarrea, molestias estomacales y, en casos graves, desequilibrios electrolíticos.