¿Es necesaria una dieta del agua? Cómo puedes beberla para mejorar tu alimentación y tu salud, según un experto

Para mantener un estilo de vida saludable es necesario hacer ejercicio, dormir entre siete y nueve horas y seguir una dieta equilibrada en la que se prioricen las frutas y las verduras por encima de los alimentos con grasas saturadas. De igual manera es importante beber la suficiente agua, pues nos ayudará a preservar nuestra salud.

Además de mantenernos sanos, el agua puede tener un papel fundamental en la dieta, según explica a La Cucina Italiana el médico, dietista e hidrólogo Nicola Sorrentino. En una entrevista con el medio italiano, el profesor habla de su libro más reciente, La dieta del agua, título en el que expone la importancia de esta sustancia: cuánta cantidad es necesaria al día, qué tipos debemos elegir y si esta puede ayudarnos a adelgazar.

¿Existe la dieta del agua?

Beber agua puede prevenir la fatiga y el cansancio, puesto que la deshidratación nos hace sentir que no tenemos energía; también aumenta la concentración, la memoria y el estado de ánimo, así como reduce el riesgo de sufrir dolores de cabeza. No solo eso, sino que también es beneficiosa para la piel, la digestión y el rendimiento físico. Pero ¿cuál es la cantidad recomendada por el expertos?

“En condiciones normales, las directrices sugieren beber 1 ml de agua por cada caloría consumida, o más simplemente: si seguimos una dieta de 2.000 calorías al día, debemos introducir 2 litros de agua”, explica Nicola Sorrentino. Sin embargo, el experto indica que también se puede seguir otra fórmula más sencilla de recordar e implementar: beber 8 vasos diarios.

Tal y como explica el médico, este hábito también resulta beneficioso para la pérdida de peso, puesto que se convierte en una de las “armas más poderosas para prevenir y combatir la obesidad y las enfermedades”: “Beber dos vasos antes del desayuno, la comida y la cena nos permite alcanzar la sensación de saciedad mucho más rápidamente”. Por tanto, aunque Sorrentino destaca que no se puede comparar el poder del agua con el de una dieta o el ejercicio físico, también es “un gran aliado contra el exceso de peso”, especialmente “si bebemos agua con gas y ligeramente fría”.

No solo puede favorecer el adelgazamiento gracias a que genera esa sensación de saciedad más rápido, sino que también pone en marcha una serie de “mecanismos metabólicos conocidos como termogénesis (producción de calor con gasto de energía) que nos ayudan a perder peso”. Obviamente, el médico recuerda que ni con esta ni con ninguna otra dieta debemos exagerar, puesto que necesitamos una serie de nutrientes específicos para mantenernos sanos.

¿Existen distintos tipos de agua?

Aunque hay quienes destacan que el agua no tiene sabor y que todas son iguales, el experto hidrólogo desmiente esta cuestión: “En el agua no hay solo agua”. La principal premisa que debemos tener en cuenta es que esta debe ser “perfectamente transparente y clara, incolora o con reflejos azulados”, así como no tener, evidentemente, “olores desagradables”.

En los lugares en los que el agua del grifo sea potable, esta una buena opción. Sin embargo, para aquellos que opten por la embotellada, la primera distinción que debe tenerse en cuenta es el residuo fijo: “las aguas minerales (o medianamente minerales) tiene un residuo fijo comprendido entre 500 y 1500 ml por litro, mientras que las que contienen menos de esta cantidad se etiquetan como oligominerales o ligeramente mineralizadas. Estas últimas son excelentes aguas de mesa, perfectas para el consumo diario y para reducir la retención de líquidos”.

Tal es esta distinción que Sorrentino destaca que en Italia se está comenzando a implementar en muchos restaurantes la “carta del agua”, que es “una recopilación razonada e informada de posibles combinaciones con los alimentos”: “El requisito previo para un buen maridaje es que el agua complemente el sabor de la comida y el vino, y que sea apropiada para la estructura del plato”.

Por ejemplo, la carbonatación (la cantidad de gas, natural o añadido), “influye en la sensibilidad del paladar y atenúa la sensación que dejan en la boca los alimentos grasos”. También deben tenerse en cuenta en este sentido el contenido mineral, la acidez y la prevalencia de los tipos minerales presentes.

Conocer la manera en la que nos relacionamos con el agua, así como los patrones y hábitos saludables y dañinos, puede ayudarnos a mantener una dieta equilibrada basada en los mejores productos. Esto, combinado con una buena alimentación y el ejercicio físico, puede tener un gran poder a la hora de perder peso.