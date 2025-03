La opinión de un escocés sobre el agua de Madrid: “No es la mejor”

Consumo de agua. (Freepik)

Si hay algo de lo que los madrileños están orgullosos de presumir es de su agua de grifo, la mejor de España, según su valoración. En la carrera por ser la mejor agua de grifo de la Península Ibérica, la capital de España se pelea con otras provincias como Albacete, Alicante, Burgos o Valladolid, según el último informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). A tenor de este último, las ciudades donde el agua es dura, el sabor suele ser peor que en los lugares donde el agua se caracteriza por ser blanda, es decir, aquella que posee una menor concentración en sales de cal y magnesio.

Cuál es la mejor agua de grifo de Europa

Cada persona es un mundo, lo que significa que lo que a un individuo le puede agradar, quizás a otro le disgusta. Lo mismo sucede con el agua de grifo, teniendo en cuenta la competitividad que hay entre las diferentes ciudades españolas por ostentar este preciado nombramiento.

Lucas, un escocés que reside actualmente en España, ha aprovechado la ocasión para echar más leña al fuego, opinando sobre cuál es la mejor agua de grifo no solo de España, sino de Europa.

“Esto es un vaso de agua de grifo de Madrid. Está buena, está realmente buena, pero no es la mejor”, comienza diciendo en el vídeo publicado en su perfil de TikTok. Según las palabras de Lucas, “de todas las ciudades y países que he visitado, podría ser la segunda mejor. Pero, no está cerca de la mejor”, asegura el joven británico.

Un escocés opina sobre la calidad del agua de grifo de Madrid. (@lucaskjes en TikTok)

Para el creador de contenido, que se ha convertido en una de las cuentas más virales de extranjeros viviendo en Madrid, no hay nada tan bueno como “el agua de grifo de Escocia. Lo siento, españoles”, concluye Lucas con su valoración.

Diferencias entre agua envasada y agua mineral

Dentro del mercado, es posible encontrar diversos tipos de agua envasada, no todas consideradas estrictamente como agua mineral:

Agua mineral natural : su origen se encuentra en aguas subterráneas que son puras desde su fuente. Estas aguas no solo destacan por su origen, sino por el mantenimiento inalterado de su composición química desde su extracción hasta su consumo. La composición constante es una característica esencial del agua mineral natural , la cual garantiza que los niveles de minerales se mantienen estables mediante análisis regulares.

Agua de manantial : el origen de este tipo de agua es subterráneo y se considera pura en su estado natural. Sin embargo, estas características pueden no ser constantes, ya que factores ambientales o geológicos influyen en la composición y características del recurso. Por lo que, antes de su comercialización, debe ser sometida a un análisis inicial que asegure que esté apta para el consumo.

Aguas preparadas: las aguas de abastecimiento público preparadas son aquellas que se envasan directamente desde la red de suministro público. Su utilización es común en casos de emergencia como cortes en el servicio habitual, derivados de averías u otras circunstancias. Este procedimiento puede incluir filtración, desinfección o cualquier otro tipo de tratamiento destinado a que el agua sea apta para el consumo humano.