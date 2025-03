El queso roquefort pone a Francia en contra del nuevo etiquetado Nutriscore

El gobierno francés pone en duda la clasificación de NutriScore por si calificación a productos lácteos como el Roquefort (Montaje Infobae)

NutriScore, el sistema de etiquetado de los alimentos que trata de dar información nutricional de una manera sencilla, rápida y visual, ha sufrido diversos cambios, renovaciones y polémicas en los últimos años. Este etiquetado frontal clasifica los alimentos mediante un esquema de colores y letras, que van desde la A en verde oscuro, reservada para las opciones más saludables, hasta la E en rojo oscuro, destinada a las menos recomendables. Tras su actualización, llevada a cabo en diciembre de 2023, este etiquetado ha generado discrepancias en algunos países europeos.

Es lo que ha sucedido en Francia. La ministra de Agricultura de nuestro país vecino, Annie Genevard, se ha negado a firmar la instrucción para aplicar el nuevo sistema de etiquetado Nutriscore en el país, por estar en desacuerdo con la nota que se dan a ciertos productos lácteos de origen francés. Principalmente, por un alimento que supone un icono para la gastronomía gala: el queso Roquefort.

“Todavía no he firmado, no sé qué margen hay para corregir los efectos negativos” del nuevo etiquetado, aseguraba el pasado 6 de marzo la conservadora Genevard, en una intervención en el Senado, en alusión a la mala nota del Roquefort, considerada una de las banderas de la gastronomía francesa. La ministra también criticó que la leche desnatada y otros productos lácteos hayan resultado degradados en el nuevo sistema de evaluación del Nutriscore.

Mientras países como Bélgica o Alemania han aplicado el etiquetado actualizado desde 2024, los productos franceses que voluntariamente adoptaron esta notación en 2017 en forma de semáforo todavía no lo han hecho. Del antiguo sistema, se había criticado que ciertos cereales de desayuno tuviesen la nota mejor mientras el aceite de oliva obtenía una calificación mediocre, asuntos corregidos por el nuevo algoritmo puesto en marcha por un grupo de científicos europeos liderados por la Universidad 13 de París-Bobigny.

Aunque el etiquetado es voluntario y se aplica solo en Francia, Alemania, Bélgica, España, Holanda, Luxemburgo y Suiza, la Comisión Europea (CE) anunció un plan para implantarlo en todos los países de la Unión Europea por incitar a que el consumidor compre productos más saludables, con menos grasas, azúcares y sal. Sin embargo, la presión de gobiernos como el italiano de Giorgia Meloni, está retrasando la puesta en marcha del nuevo Nutriscore.

Su impulsor, el doctor francés Serge Hercberg, lamentó que se tomen decisiones como las del Gobierno francés que “van en contra de las evidencias científicas” y que se pliegan a los intereses de la industria agroalimentaria.

Nutriscore en España

Nutriscore es un sistema diseñado por un grupo de científicos franceses independientes, desarrollado a partir del sistema de perfiles nutricionales de la agencia de seguridad alimentaria del Reino Unido (Food Standards Agency). Tras su aprobación en 2017, Francia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en adoptarlo. Posteriormente, se sumaron Bélgica, Alemania y España, que lo implementó en 2021.

En España, se trata de un sistema voluntario; las empresas de alimentación pueden decidir si lo utilizan o no, pero si lo adoptan debe aparecer en todos los productos de la misma marca. En nuestro país diferentes empresas utilizan ya Nutri-Score en sus productos, así que es posible verlo en tiendas, supermercados y en anuncios de televisión.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición recomienda el uso de esta escala para comparar productos del mismo tipo (cereales de desayuno entre sí, platos preparados entre sí, etc.) y para comparar productos que se consuman en la misma ocasión (para postre, para desayuno, tentempié a media mañana, etc.). Sin embargo, desaconseja utilizarlos para comparar productos de distinto tipo (yogures con pizzas o refrescos).

(Con información de Agencia EFE)