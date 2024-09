‘La Revuelta’ comienza la semana con nueve invitados para hacer frente a ‘El Hormiguero’: “El jueves pasado tuvimos un problema”

Irene Escolar y Elisabeth Casanovas en 'La Revuelta' (RTVE)

David Broncano comienza la semana por todo lo alto con la esperanza de volver a ganarse a la audiencia del acess prime time tras vencer la semana pasada dos de las cuatro noches contra El Hormiguero. Mientras que el jueves pasado Pablo Motos entrevistaba a Lamine Yamal y desenterraba al youtuber YoSoyPlex, Broncano confesaba que no había tenido invitado hasta el último momento y le pedía el favor de acudir al cómico Raúl Cimas.

Por ello, el equipo no ha querido que esto vuelva a pasar y el jiennense ha confesado que le preguntaron a cuatro personas si querían visitar el programa y las cuatro accedieron. Sin embargo, ha habido una sorpresa final que él no esperaba. “Uno va a tener que salir en La 2″, ha bromeado Grison, mientras que Broncano desvelaba que “hay dos actrices, una youtuber y una cantante esperando ahí detrás”

Las primeras en entrar en el plató han sido las actrices Irene Escolar y Elisabeth Casanovas, quienes han ido para promocionar su nueva serie en La 1 Las abogadas. En ella, las intérpretes dan vida a cuatro abogadas laboralistas “durante diez años a partir de la apertura democrática del país”. Pero uno de los aspectos más interesantes ha ocurrido cuando las actrices, quienes se han quejado de su dificultad para poder pagar el alquiler actualmente, se han encontrado cara a cara con DjMaRiiO.

DjMaRiiO en 'La Revuelta' (RTVE)

El youtuber ha reconocido que tiene casi tres millones de euros en el banco y que su único trabajo es “retransmitir mientras juega”. Ante esto, Irene Escolar no ha podido evitar apuntillar que entre ambos “la única diferencia es que nosotras ganamos poco y estudiamos mucho”.

El streamer ha acudido a La Revuelta para presentar El Partidazo de Youtubers 5 en el Estadio Civitas Metropolitano el próximo 12 de octubre, y ha aprovechado la oportunidad para regalar a Broncano una carta de EA Sports FC 25 de Lamine Yamal. El mostoleño ha lanzado así un dardo a la guerra de audiencias con El Hormiguero; sin embargo, el presentador ha asegurado que el jugador del FC Barcelona está invitado a su programa, ya que “nosotros no tenemos problema con que la gente vaya allí también”.

Una última sorpresa

Ante la guerra de invitados y audiencias que está más que candente, Jorge Ponce ha querido asegurarse que este lunes no ocurriera lo mismo que en el último programa: “Como el jueves pasado tuvimos un problema, yo he querido sorprenderte y también he traído invitados”. De esta manera, ha introducido a cinco de los jugadores de rugby de Alcobendas, de los cuales el capitán es el también encargado de conducir la Selección Española.

Sandra Carrasco en 'La Revuelta' (RTVE)

Como no era suficiente con ocho invitados, La Revuelta ha cerrado este lunes con la actuación de Sandra Carrasco. La cantaora flamenca ha escogido un Fandango de Huelva para inaugurar las actuaciones de la temporada y cerrar una noche que ha comenzado con LalaChús comentando con sus padres cuáles eran las claves que el programa debería de adoptar para conseguir captar al público femenino mayor de 65 años.