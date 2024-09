Quién es Jorge Ponce, el socio de Broncano en ‘La Revuelta’: vida familiar y su nuevo proyecto fuera de RTVE

David Broncano y Jorge Ponce, en 'La Revuelta'. (RTVE)

El salto de Broncano de Movistar Plus+ a RTVE ha marcado un antes y un después para el equipo, en el que se encuentran sus colaboradores más cercanos: Marcos Martínez (Grison), Ricardo Castella y Jorge Ponce. Durante seis años en La Resistencia, no solo la cara del presentador ha sido la más destacada, sino que sus compañeros también se han vuelto imprescindibles para el programa, ya que su trabajo no solo está delante de la cámara.

Uno de ellos es Jorge Ponce, quien no solo ejerce de reportero, colaborador y guionista, ya que también forma parte de la sociedad que posee el 50% del formato, Encofrados Encofrasa SL. Pero su experiencia en televisión comenzó mucho antes del éxito de La Resistencia y llegó de la mano de Mediaset. Licenciado en Comunicación Audiovisual, el malagueño estudió un Máster en Imagen en Sonido en la Universidad Politécnica de Cartagena; sin embargo, decidió empezar su aventura laboral en Madrid, donde probó suerte como becario en el programa Caiga quien caiga.

Su soltura en la creación de guiones para los sketches de CQC lo llevaron a colaborar en Asuntos propios de Radio Nacional, y tras ello mantuvo su relación con Yonyi Arenas en Yu no te pierdas nada. Pero voz en los micros comenzó a sonar en el programa de Cadena Ser A vivir que son dos días; y en 2018 empezaba junto a David Broncano, Ricardo Castella y Marcos Martínez la aventura de La Resistencia, compaginando su éxito con El Intermedio, donde trabajó de colaborador hasta 2021.

Su nuevo proyecto con Prime Video

Durante el Festival de Televisión de Vitoria, el cómico presentó Medina: El estafador de famosos, el primer true crime de humor de nuestro país que presenta la historia de un hombre que engañó durante más de 20 años a algunas de las personalidades más influyentes de España, como Andreu Buenafuente, Miguel Rellán, Carlos Areces, Berto Romero, Kira Miró o Joaquín Reyes. Mediante la dramatización de los relatos de las víctimas y los fraudes, Ponce mostrará a España una historia de engaños y humor.

Javier Valera y Jorge Ponce (FESTVAL/PRIME VIDEO)

Su familia

En lo personal, Jorge Ponce ha compartido alguna vez detalles sobre su día a día con su esposa y sus dos hijas. Aunque no lo parezca, es un padre enamorado y en redes no duda en publicar alguno de los momentos más felices con ellas. Sin embargo, también ha confesado que fue un adolescente un tanto rebelde y que provocó muchos problemas a sus padres: “Uf, le di una adolescencia horrible a mis padres, con 13 años ya era un perla, pero por otro lado, en el instituto sacaba muy buenas notas, incluso sobresalientes y a las 15 ya empecé a trabajar de camarero. Compaginaba eso con el parque, las motos, el llegar tarde a casa… Entonces a mis padres les era complicado regañarme”, comentaba en una entrevista con Diario Sur.

En esta, también se abrió sobre su visión de la crianza y defendió que siempre ha intentado no ser un padre estricto: “Tengo una mente abierta, no voy a ser un policía en casa. Marcaré una raya cuando haya que hacerlo, pero hay cosas que uno tiene que experimentar. Pero bueno, ya te contaré dentro de 15 años”.

Está claro que Ponce es uno de los elementos esenciales que ha conseguido llamar la atención a la audiencia en La Revuelta. El programa de David Broncano comenzaba su primera semana de emisión en La 1 liderando dos de los cuatro días de competición con El Hormiguero y consiguiendo el mejor de ellos superar en 3.7 puntos de cuota de pantalla a Pablo Motos. De esta manera, se demuestra que el formato ha llegado para quedarse y comienza así una guerra de audiencias que se saldará a final de temporada.

Mitos y verdades sobre el fichaje de David Broncano por TVE: del coste del contrato al objetivo de audiencia de ‘La Resistencia’.