El millonario patrimonio de David Broncano: dos áticos en Madrid y un coche valorado en hasta 160.000 euros

El presentador David Broncano en la alfombra naranja previa a la gala de clausura del FesTVal de Vitoria. (Iñaki Berasaluce/Europa Press)

A nadie le cabe ninguna duda de que lo que se está viviendo este mes de septiembre, en el inicio del mes de septiembre, es historia de la televisión en España. El Hormiguero de Pablo Motos y su equipo llevaba 10 años consecutivos siendo el programa más visto de la pequeña pantalla en nuestro país. Una década en la que el ya mítico espacio de Antena 3 no ha aflojado en ningún momento, manteniendo imponentes porcentajes de audiencia. ¿Quién imaginaba que Motos y las hormigas pudieran perder el trono?

Pero todo Goliat parece tener su David, que en este caso se apellida Broncano. El que parece llamado a ser la nueva estrella televisiva ha logrado superar con La Revuelta la audiencia de El Hormiguero en dos de sus tres primeros programas, y eso que este último programa no ha perdido espectadores. El nuevo programa de Televisión española obtuvo en la noche del miércoles un 19,9% de share de media, mientras que el gigante de Antena 3 logró un 18,2%.

Con este éxito, y pese a que solo se trata de la audiencia de unos pocos días, David Broncano y su equipo han respondido de la mejor manera a toda la polémica que generó su contratación la pasada primavera, cuando se reveló que ingresarían 14 millones anuales por la realización de La Revuelta. Y quizá el que peor lo pasó fue el propio presentador, de quien se dijo que ingresaría él solo la citada cantidad.

¿Broncano, cuánto dinero tienes en el banco?

Esta es la archiconocida pregunta que hacía David Broncano en La Resistencia, su anterior programa. Muchos de sus entrevistados, entre ellos Nathy Peluso, trataron de responder planteándosela a él mismo, pero Broncano siempre se defendía con que solo respondería a esa pregunta si era Pablo Motos quien se la preguntaba. Por eso, la primera vez que se pudo conocer cuánto dinero tenía en el banco el joven humorista fue hace seis años, en la primera de sus dos visitas a El Hormiguero.

“¿Tú te podrías pedir el chalé de Pablo Iglesias a toca teja?”, le preguntó Motos por aquel entonces. La casa del exlíder de Podemos, según por lo que trascendió a los medios, tenía un coste que ascendía a 600.000 euros. Así, frente a esta cantidad, Broncano respondió que para ello “tendría que pedir una hipoteca pequeña”. Pocos minutos después, no obstante, el ahora presentador de La Revuelta confesaba sí tener en el banco “más de 500.000″.

Esta cantidad la dijo Broncano en 2018, cuando hacía apenas cuatro meses que había comenzado con La Resistencia en Movistar+. Sin embargo, el cómico ya contaba por aquel entonces con una amplia trayectoria tanto en radio como en televisión. En esa misma cadena de pago, había colaborado en Late Motiv con Andreu Buenafuente durante dos años, al mismo tiempo que presentaba Loco Mundo. En Cadena SER, por otro lado, arrancaba con la cuarta temporada de La Vida Moderna, un programa con el que consiguió, junto a Ignatius Farray y Héctor de Miguel -conocido como Quequé- las actuaciones cómicas con más espectadores en vivo y en directo: unas 8.000 personas en el Palacio de los Deportes de Madrid.

“La gente no puede saber lo que yo tengo”

Años más tarde, el portal Vanitatis actualizaba las informaciones que se tenían sobre el patrimonio de David Broncano, aportando la facturación que había tenido su productora fundada en 2021, Encofrados Encofrasa SL, de unos dos millones de euros en 2022 y de casi 2.600.000 euros en 2023. Unas cifras cuya mayor fuente de ingresos eran, sin duda, La Resistencia, pero que habrán aumentado considerablemente tras los 14 millones de euros firmados con Televisión española.

“Tengo mucho dinero”, aseguró el propio David Broncano en la presentación de La Revuelta hace poco más de una semana, “pero no 14 millones al año”. El presentador insistió en el hecho de que “el presupuesto del programa, por desgracia, no es para mí solo”. A pesar de ello, explicó que su patrimonio actual ya venía de antes. “Llevo mucho tiempo presentando programas y eso se paga muy bien”. Finalmente, dejó clara que la famosa pregunta que él ha realizado tantas veces no sería, en su caso, respondida: “La gente no puede saber lo que yo tengo”.

Millonario o multimillonario

La afirmación es cierta... pero tampoco del todo. El propio David, como en el programa de El Hormiguero, ha ido dejando algunas pistas respecto a ‘la panoja’, como él mismo dice, que maneja. Así, en 2022 adquirió dos áticos contiguos en el centro de Madrid, cerca de Casa de Campo. Sobre ellos, la revista Lecturas ha informado de que, con la idea presente de hacer con ellos una sola vivienda, se quedaría con un domicilio de 100 metros cuadrados y otros 70 de terraza, junto a dos plazas de garaje y dos trasteros.

No en vano, cada uno de estos pisos tiene unos 85 metros cuadrados, lo que, teniendo en cuenta el precio actual del precio medio del metro cuadrado, calcula el citado medio que se podría vender cada uno por un precio cercano a los 500.000 euros. Junto a esta propiedad, también se conoce que Broncano es poseedor de un Land Rover Defender, un todoterreno valorado en unos 80.000 euros, si bien este precio puede aumentar hasta más del doble con algunos complementos.

Por todo ello, se puede afirmar que el famoso presentador ya dispone de un patrimonio que lo sitúa en la privilegiada categoría de los millonarios, dado el valor de sus propiedades. Una cifra, sin embargo, a la que habría que añadir el salario que cobra actualmente con La Revuelta, con esos 14 millones de presupuesto, y los más que posibles ahorros -y otras inversiones- que pudiera acumular durante los últimos años. Así, día de hoy es más que probable que el nuevo ‘chico de oro’ de la televisión ya sea multimillonario.

