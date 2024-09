Un camarero le pide a su jefe unos días libres por la muerte de su abuela y le responde que “hoy no puede ser”

Camarero sirviendo una copa de vino en un restaurante (Shutterstock España)

Triste, pero cierto. No pasa una semana -a veces ni siquiera ni dos días- sin que Jesús Soriano, conocido en redes como Soy Camarero, denuncie un nuevo caso de injusticia en el sector hostelero, ya sea por malos tratos por parte de clientes y empleadores, malas reseñas o condiciones laborales más que precarias. Un gremio ya de por sí conocido por tener salarios bajos, jornadas interminables y ausencia de derechos laborales. Desde hace siete años, el creador de contenido es el altavoz de las demandas de los camareros en España.

A través de sus perfiles de Instagram, TikTok y X expone las distintas situaciones a los que sus compañeros hosteleros se enfrentan a diario. La mayoría de sus publicaciones se centran en el comportamiento de superiores y clientes con los empleados, así como en las condiciones abusivas con las que tienen que lidiar. En esta ocasión, la denuncia se centra en una conversación de WhatsApp entre un camarero y su encargado.

“Bien de empatía y humanismo hacia el trabajador”

Cuesta creer que en pleno siglo XXI haya alguien con tan poca empatía. Una muestra más de cómo los empresarios se olvidan de que los hosteleros también tienen derechos. Como se puede ver en los pantallazos compartidos por Soriano, bajo el mensaje “bien de empatía y humanismo hacia el trabajador”, un empleado le comunica a su encargado que su abuela acababa de morir y que no se encontraba bien de ánimo. “Anoche falleció mi abuela y no me encuentro nada bien”, le escribe.

La respuesta de su superior puede tacharse de vergonzosa. Primero, lamenta su pérdida, pero no tarda en preguntarle que qué quiere decir con eso de que no se encuentra bien. “¿Qué me quieres decir con esto? ¿Vas a abandonar tu puesto de trabajo?”, le espeta. El camarero le asegura que “de eso nada”, que sólo quería saber si podría cogerse uno de sus “días acumulados”. “Hoy no puede ser”, es la única contestación que recibe por parte de su gerente.

Captura de pantalla de Soy Camarero (X)

El trabajador se mantiene firme y le envía un pantallazo en el que se ve que tiene derecho a ello, con un pie de foto que dice: “Sabes de esto, ¿no?”. “Sí, también sé que necesito los comprobantes y documentos de la defunción del familiar. También sé que eso es una elección de la persona, el asistir al funeral o tanatorio”, comenta el empresario. El camarero asegura entonces que se los enviará.

Captura de pantalla de Soy Camarero (X)

“¿Vas a abandonar tu puesto de trabajo?”

El superior, que en ningún momento ha mostrado ni un ápice de empatía con su compañero, le comunica que espera tener de vuelta ese compromiso que él tiene con todos sus empleados. “A mí me ha pasado eso y a más de una persona con la que trabajo también. Y hemos ido a trabajar todos”, prosigue. En un sinfín de mensajes le comunica que tiene derecho a coger “eso” si necesita asistir a un evento. “¿Vas a asistirlo? Si no, eso no tiene validez”, le suelta. De nuevo le pregunta: “¿Entonces, vas a abandonar tu puesto de trabajo?”

Captura de pantalla de Soy Camarero (X)

En un mensaje compartido después, Soy Camarero comenta que el protagonista ha hablado directamente con el jefe de la empresa, que “en principio es más sensato” y que no tendrá problemas en tener sus días.

