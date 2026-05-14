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Fernando Tejero repasa su carrera en ‘El Hormiguero’ y homenajea a Emma Penella: “Teníamos una relación brutal”

El actor comparte anécdotas de su paso por ‘Aquí no hay quien viva’, su amistad con Dani Martín y el impacto de Cristina Rota en su vida personal y profesional

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El actor recordó su etapa en ‘Aquí no hay quien viva’ y su relación con Emma Penella
Tejero compartió anécdotas personales y habló de su trayectoria junto a Pablo Motos (El Hormiguero)

El actor Fernando Tejero ha rememorado pasajes de su carrera y vida personal durante su intervención en El Hormiguero, presentado por Pablo Motos. El intérprete, conocido por su papel de Emilio Delgado en la reconocida serie Aquí no hay quien viva, ha abordado su debut en el Festival de Mérida y la especial relación que mantuvo con su compañera de reparto Emma Penella.

Durante cinco temporadas y un total de 90 episodios, Fernando Tejero alcanzó gran popularidad con su personaje de portero en el edificio Desengaño 21, calificando aquel periodo como un punto de inflexión en su trayectoria profesional. Una de las anécdotas más personales la ha centrado en su estrecho vínculo con Emma Penella.

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El actor ha relatado que, tras ser intervenido quirúrgicamente por cálculos renales, Emma Penella, quien ya se encontraba en un estado delicado de salud, permaneció con él día y noche en el hospital. Tejero mantiene un homenaje constante a la actriz llevando un reloj que ella le regaló, pero únicamente lo utiliza cuando la obra de teatro lo permite.

El actor ha asegurado que “teníamos una relación brutal. A mí me operaron de unos cálculos que tenía en el riñón y ella ya estaba fatal. Estuvo conmigo en el hospital día y noche”, una confesión que evidencia hasta qué punto la actriz ejerció de apoyo para él.

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Además, ha añadido que el traje que lució en su primera aparición en los Premios Goya también fue un obsequio de Emma Penella. De aquel periodo, Tejero ha destacado que Emma Penella era para él como una “tía de Madrid”, enfatizando la relevancia que adquirió la intérprete en su vida personal y profesional.

Bromas a Emma Penella

A lo largo de la entrevista, Fernando Tejero ha revelado que durante el rodaje del capítulo “Érase una rata”, Emma Penella manifestó su temor hacia estos animales y solicitó que no hubiese ninguna escena en la que se viese una rata. Tejero ha relatado que, mientras se preparaba una secuencia, no dudó en hacer una broma a la actriz y le arañó la pierna por detrás con las uñas.

Al instante pensó que podría haberle causado un susto grave: “Pero estuve a punto de cargármela porque en ‘ANHQV’ había un capítulo que se llamaba ‘Érase una rata’. Y ella decía que por favor, que no hubiera ninguna secuencia en la que viera una rata porque se moría. Nosotros le explicamos que eran ratas de laboratorio. Total, trajeron un cubo con las ratas para que ella viese que no hacían nada. Ella pidió que se lo llevasen. Estando esperando a que iluminasen y todo para hacer una secuencia, no se me ocurre otra cosa que ir por detrás y en la pierna le arañé con las uñas… De verdad, pensé que me la había cargado. La cara de ella fue tremenda. Se me pusieron los huevos en la garganta. Pensaba que la había matado”, explicaba el actor.

Tejero destacó la importancia de su familia en su nueva etapa teatral
El intérprete relató su experiencia cantando junto a Dani Martín en Valencia (El Hormiguero)

“Encima ella, que estaba súper delicada, tenía de todo. Dani Guzmán (Roberto en la serie) y yo éramos unos cabronazos. Con las 3 señoras mayores siempre estábamos haciéndole bromas”, ha recordado el actor, situando el episodio como uno de los momentos más impactantes de su convivencia profesional.

Entre otras cuestiones abordadas en la entrevista, Fernando Tejero ha comentado cómo afronta la participación de su sobrino Álvaro Tejero en la función ‘Cómicos de Roma’, que supondrá su debut profesional y el primer proyecto conjunto entre ambos. Ha definido esta oportunidad como “muy especial” y se ha mostrado convencido de las capacidades de su familiar, asegurando que “es muy currante” y que “se merece trabajar en esto”, subrayando la objetividad en su valoración.

Dani Martín y Cristina Rota

Otro bloque de la entrevista ha girado en torno a la relación de amistad entre Tejero y el músico Dani Martín. Ambos coincidieron en la Escuela de Arte Dramático de Cristina Rota y han mantenido desde entonces una amistad sólida.

Fernando Tejero ha relatado que recientemente ha cantado en Valencia junto a Dani Martín, ante veinte mil personas cada día, interpretando el tema ‘Puede ser’ por elección propia. El actor ha destacado la intensidad de las sensaciones sobre el escenario y cómo la experiencia difiere del teatro, resaltando la emoción compartida con su amigo y la complicidad forjada durante años de convivencia y formación.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

Respecto a su paso por la Escuela de Arte Dramático y el papel de Cristina Rota, Tejero ha reconocido que la docente fue determinante en su carrera y también en su desarrollo personal. Según ha explicado, “en primer lugar, a reconocerme a mí mismo porque la primera vez que dije que yo era homosexual fue en un monólogo personal. Ella tiró de la cuerda. Yo seguía diciendo que era heterosexual con 27 años y ella me dijo ‘aquí pasa algo’. Me decía que para actuar había que sentirse libre. “Ahí hay algo que no te deja ser libre”, eran sus palabras. Siguió tirando de la cuerda y la primera vez que pronuncié que era homosexual fue en la escuela. Por eso digo que no solo me enseñó artísticamente, sino que también personalmente”.

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