Un camarero va a una entrevista y le dicen que trabajará 6 días por semana sin Seguridad Social por 700 €: “En mi CV no pone que sea una ONG”

No pasa una semana sin que Jesús Soriano, conocido en redes como Soy Camarero, denuncie un nuevo caso de injusticia en el sector hostelero. Un gremio que se caracteriza por tener salarios bajos, jornadas interminables, ausencia de derechos laborales y por tener que recibir malos tratos por parte de empleadores y clientes. Desde hace siete años, el creador de contenido es el máximo representante de las demandas de las camareras y camareros españoles.

A través de sus perfiles de Instagram, TikTok y X expone las distintas situaciones a los que sus compañeros hosteleros se enfrentan a diario. La mayoría de sus publicaciones se centran en el comportamiento de empleadores y clientes con los trabajadores, así como en las condiciones abusivas con las que tienen que lidiar. En esta ocasión, ha sido una oferta de trabajo la que se ha vuelto tendencia en la red social de Elon Musk.

“No pone en ningún lado que yo sea una ONG”

Un trabajador que ha asistido a una entrevista para ser camarero ha sido el que se ha puesto en contacto con Soriano para contarle las condiciones precarias que los empleadores del establecimiento ofrecían. En el anuncio del puesto en la plataforma Jobtoday, tal y como explica el afectado, se aseguraba que la jornada era completa y el sueldo de uno 1.600 euros. “Cuando he llegado me he quedado alucinando, ya que, lo primero que me dice la señora es que voy a trabajar seis días a la semana (primera cosa ilegal)”, cuenta el trabajador.

Añade que la dueña del establecimiento le remarcó que no lo iba a dar de alta y que “para rematar” le comunicó que su sueldo iba a ser de 700 euros. Tajante ante esta situación, el camarero le contestó firme: “En mi currículum no pone por ningún lado que yo sea una ONG que le guste trabajar gratis”.

“Sólo espero que os cierren rápido el chiringuito”

Asimismo, se decidió a escribir el propietario por la plataforma de Jobtoday. “Pienso denunciaros al Ayuntamiento y donde haga falta porque gente como vosotros sois los que arruináis la gran experiencia y lo gratificante que es trabajar como camarero. Sólo espero que os cierren rápido el chiringuito y así deis valor al trabajo de las personas”, le comunicaba. El empleador, por su parte, no tardaba en contestar asegurando que se había confundido de horarios y comunicando que la oferta ya estaba cambiada. “Damos de alta a todo el mundo, no sé por qué me dices esto”, le replicaba.

El trabajador le explicó entonces la conversación que había tenido con la señora que le hizo la entrevista. “Yo me fijo en todo y sobre todo en el tipo de empresarios/hosteleros que sois y de qué manera intentáis engañar a las personas que quieren trabajar, pero después vuestra frase es la misma: ‘No hay camareros’”, le rebatía. “Pienso hacer todo lo que esté en mí para que os visiten varias inspecciones de trabajo, buen día”, le aseguraba. Tal y como se muestra en la oferta modificada, el horario es “flexible mañana y noche según necesidad y perfil” con un salario de 700-900 euros mensuales.

“A los empresarios se les ha acabado el chollo”

Las redes sociales no han tardado en arder ante este nuevo abuso por parte de un empleador. “A los empresarios que llevan décadas aprovechándose de la necesidad ajena se les ha acabado el chollo”, “Lo buenísimo es que han cambiado la oferta para poner condiciones que son ilegales” o “Trabajan más los camareros como inspectores de trabajo que los propios inspectores de trabajo”, son algunos de los comentarios que podemos leer.

