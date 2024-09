El emotivo mensaje de Terelu Campos a su madre un año después de su muerte: “Sigue cogiéndome la mano porque te necesito mamá”

Terelu Campos y María Teresa Campos en una imagen compartida por la primera en Instagram (@terelubcampos)

Hace justo un año que el mundo de la comunicación despedía a una de las caras más conocidas y destacadas de los medios. Con una larga carrera en radio y televisión, María Teresa Campos fallecía a los 82 años en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid a raíz de una insuficiencia respiratoria y dejaba completamente destrozada no solo a una generación que había crecido con su voz, sino también a toda una familia que veía como su matriarca se había ido.

Este duro palo dejó conmocionadas a sus dos hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, y a sus nietos, a los cuales durante meses les ha costado levantar cabeza. Sin embargo, la familia se enfrenta a nuevas ilusiones, como el embarazo de Alejandra Rubio con Carlo Constanzia y el bebé de José María Almoguera Borrego.

A pesar del abismo de esperanza que puede suponer la llegada de un nuevo miembro a la familia, la pérdida de su madre ha sido un gran varapalo difícil de superar. Y sobre todo para Terelu Campos, quien en numerosas ocasiones ha confesado lo duro que está siendo el proceso de superación de su muerte.

En este 5 de septiembre, no ha podido resistirse a compartir unas palabras en redes dedicadas a su madre, en las que muestra su dolor más profundo por su partida: “Llevo toda la mañana para ser capaz de escribir... Hoy he amanecido con una gran bofetada de realidad y, encima, ¡en nuestra Málaga querida! Se cumple un año de que te fuiste y al contrario de ser más fácil, hay muchos momentos que aún son muy cuesta arriba. Sé que no estás, pero estás y me aferro a ello para seguir caminando en la vida personal y profesionalmente. Todo lo que aprendí, sentí, disfruté y reí junto a ti, me hace fuerte... Sigue cogiéndome la mano porque te necesito mamá. Te amo”.

Acompañando a estas desgarradoras declaraciones, la colaboradora de D Corazón ha publicado un carrusel de imágenes. De menor a mayor, su madre siempre ha sido su gran apoyo tanto en su vida personal como profesional. Gracias a ella, podemos ver una fotografía de su infancia, cuando a penas tendría unos cuatro años, de las tres Campos; además de otros momentos de las dos siempre unidas de la mano.

Otra miembro del clan también ha aprovechado el aniversario de su muerte para recordarla. Alejandra Rubio, la colaboradora de Vamos a ver ha compartido un video en las historias de Instagram en el que se repasan los momentos más bonitos de la carrera de su abuela.

El momento más duro de Carmen Borrego

Por su parte, Carmen Borrego afronta unas duras semanas ante la grave disputa que mantiene con su exnuera, Paola Olmedo, y el distanciamiento con su hijo. El pasado miércoles, Olmedo hacía su entrevista más reveladora en la revista SEMANA, en la que ha criticado duramente a la periodista por la revelación de los secretos más íntimos de la pareja.

Ante sus palabras, Borrego ha confesado esta misma mañana en Vamos a ver que “ahora sí puedo decir que no es la mujer de mi hijo”. Sin embargo, lo que más le ha dolido ha sido recordar a su madre: “Hemos sido una familia unida siempre y ella jamás en la vida haría permitido que mi hermana y yo no nos hablásemos o que hubiera un problema como el que hay ahora. Si ella estuviera y estuviera bien, todo esto no habría pasado”.

También ha confesado que lleva varios días “que le cuesta dormir” a causa de esta destacada fecha: “Parece que un año es mucho, pero un año no es nada y menos en la muerte de una madre. Creo que cuando se cumple un año es cuando tomas conciencia de verdad de que no está”. Además, no ha podido evitar emocionarse al hablar sobre la grave situación familiar que está afrontando: “Siempre recordaré que tuve una grandísima madre y una grandísima abuela que nos enseñó a amar y no a odiar. Esté donde esté seguro que me está ayudando a tener la paz que tengo, a gestionar como ella lo habría hecho... Porque para ella la familia era lo más importante y para mí también”.

El gran legado de María Teresa Campos

Nacida el 18 de junio de 1941 en Tetuán, cuando este territorio aún estaba bajo dominio español, su carrera comenzó con la radio en Málaga, donde su familia se trasladó cuando ella era niña. En 1968, se incorporó a Radio Juventud de Málaga y, con el tiempo, se estableció como una voz influyente en los medios, especialmente en programas de debate y actualidad.

En la década de 1990, María Teresa Campos se convertía en un referente de la televisión en España, especialmente en TVE y Telecinco, donde presentó y dirigió varios programas de éxito, como Pasa la vida y ¡Qué tiempo tan feliz!. Su estilo cercano y riguroso a la hora de abordar temas de actualidad, política y sociedad le ganó una enorme popularidad y respeto. Campos también se destacó por su capacidad para liderar audiencias femeninas, convirtiéndose en una figura clave en la evolución de los programas matutinos de la televisión de nuestro país.

A lo largo de su carrera, María Teresa Campos fue galardonada con numerosos premios por su labor en los medios, incluyendo varios Premios Ondas y el premio póstumo de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Además de su carrera como periodista, también publicó siete libros, entre ellos Mis dos vidas e Historias de mi tele. Y tras varios años en la cima de su carrera, Campos comenzó a retirarse poco a poco de la televisión, aunque siguió participando esporádicamente en programas de entrevistas y tertulias. Sin embargo, fallecía el 5 de septiembre de 2023, dejando un legado imborrable en la televisión española que todavía se recuerda.

