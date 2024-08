Alejandra Rubio habla tras revelarse el sexo de su bebé: “Creo que es una información que no tiene que dar nadie más que nosotros”

Alejandra Rubio asiste al photocall de 'Munich' el 25 de abril de 2024 en Madrid, España. (Foto de Carlos Álvarez/Getty Images)

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se encuentran en el punto de mira después de que el programa TardeAR revelara el sexo del bebé que están esperando el pasado miércoles. El anuncio lo dieron en exclusiva Leticia Requejo y Marta López al pinchar un globo negro y desvelar confeti azul al grito de “¡Es un niño!”.

Pero, a pesar de lo que se podría haber pensado, Alejandra Rubio, ha declarado ante los medios de comunicación que no le ha importado la exclusiva: “No me molesta, simplemente creo que es una información que no tiene que dar nadie nada más que nosotros”. Sin embargo, sus palabras se veían acompañadas de un gesto serio, transmitiendo que tal ve no se esperaba que el anuncio ocurriera de esta manera.

“Yo no he ocultado nada en ningún momento”, indicó la hija de Terelu Campos. Pero los reporteros quisieron saber más y le preguntaron sobre el nombre que han pensado para la criatura, ya que se comentaba la posibilidad de que se llame como su padre, aunque es algo que ella no ha querido confirmar por ahora: “Me lo guardo para mí”.

A diferencia de la noticia de su embarazo, en esta ocasión ha negado que haya algún tipo de acuerdo con alguna revista: “Ni tengo una exclusiva de nada”. Según habían comentado en TardeAR, la pareja había preferido no conocer el sexo de bebé hasta su nacimiento. Sin embargo, la filtración de la noticia los ha pillado desprevenidos; y más a Carlo, quien estaba convencido de que se trata de una niña.

Paralelamente, Alejandra ha compartido cómo ha ido evolucionando su embarazo a lo largo de los meses. Ahora con dieciséis semanas de gestación, ha comentado a sus seguidores todas las transformaciones físicas que ha notado. Lejos de ocultarlo, Alejandra se ha mostrado orgullosa y con looks que destacan su figura, vestida frecuentemente con crop tops, pantalones de tiro bajo y vestidos ajustados.

En una charla con Nagore Robles en su podcast La casa de mi vecina, la joven no dejó de lado su habitual sentido del humor para hablar de su cuerpo. “Me está creciendo la barriga y se me disminuye el culo”, dijo riendo. “Yo siempre he sido una tía delgada pero he tenido un culazo bien puesto. Quiero compensación. No quiero el culo carpeta que es muy propenso en mi familia”, añadió, mostrando su faceta más auténtica.

La opinión de su madre

Por otro lado, Terelu Campos también ha contado cómo afronta estos meses tan sorprendentes. La hija de María Teresa Campos concedió una entrevista a la revista Lecturas, donde habló sobre el gran impacto que ha tenido en su vida el fallecimiento de su madre: “He adelgazado. Ha habido mucho sufrimiento. Intento poner humor a una tragedia. Aunque haya ido de valiente, he sufrido mucho”, confesó.

Y también ha dado su punto de vista sobre el embarazo de su hija Alejandra. Admitió que la noticia fue un gran shock, literalmente perdiendo casi por completo su voz al enterarse. Sin embargo, Terelu ha asumido un rol de apoyo incondicional para Alejandra, consciente de los desafíos emocionales y mediáticos que enfrentan. Y subraya el temor que tiene como madre de los comentarios malintencionados que pueden afectar a su hija.