Carmen Borrego, devastada en su última noche en ‘Supervivientes’: del recuerdo de su madre a la triste noticia sobre su hijo

Carmen Borrego en 'Supervivientes'. (Mediaset España)

La aventura ha llegado a su fin para Carmen Borrego. Este domingo se ha despedido de Supervivientes tras un paso marcado por los altibajos y es que, si bien aterrizaba en Honduras con ganas de hacer frente a este reto, la salud no le ha permitido seguir con el reto. Así lo decidieron los médicos este pasado jueves, cuando concluyeron que por prescripción lo mejor era que volviera a casa al tener un cuadro de alta ansiedad.

Y haciendo caso de esta recomendación, la colaboradora se ha despedido de la audiencia este domingo pasando por el ‘puente de las emociones’, donde se ha abierto en canal. A su paso por él ha recordado algunos de los momentos más significativos de su vida, muchos de los cuales han estado protagonizados por el gran pilar de su vida, su madre. “Mi madre ha sido un soporte. Ha sido una madre maravillosa, pero además era el paracaídas de mi vida. Siempre ha estado ahí. Los que la hayan conocido saben que ha sido más grande como persona que como profesional”.

Te puede interesar: El hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, y Paola Olmedo se separan nueve meses después de ser padres

También ha recordado sus últimos meses, en los que la periodista estaba muy delicada de salud y tanto ella como su hermana, Terelu Campos, se mantuvieron a su lado. “Cuando ella enfermó fue el primer momento en el que sentí que no tenía dónde apoyarme. Sentía que me caía al vacío. Poderla ayudar ha sido lo más importante”, ha afirmado Carmen, que ha reconocido que el día que murió “cambió mi vida para siempre”.

Carmen Borrego en 'Supervivientes'. (Mediaset España)

Si bien ha pasado medio año desde que le dijeran adiós, Borrego ha desvelado que todavía no ha superado su marcha: “Vamos tan corriendo en la vida que no tenemos tiempo ni a pasar el duelo. Aquí me he dado cuenta de que nunca más va a estar. Espero que esté bien donde esté. Le pedí muchas veces a Dios que se fuera para que dejara de sufrir. Siempre se quedarán esos últimos momentos en nuestro corazón y en la intimidad”.

La pérdida de su padre

En este ‘puente’ también ha tenido cabida su padre, José María Borrego, pues su suicidio marcó su vida. “Con los años he conseguido reconciliarme con él. He pasado muchos años en los que acordarme de él me hacía daño, mucho daño. Hoy puedo decir que le he perdonado”, ha asegurado. Y es que, según ha contado, le costó entender que estaba enfermo.

“Ha sido una travesía muy difícil. Lo vas entendiendo cuando vas creciendo. Cuando llegan los momentos importantes de tu vida. Hasta llegar a la conclusión de que nunca quiso hacernos daño. Hasta entender esto han pasado muchos años, demasiados”, ha seguido, añadiendo que cuando le perdonó sintió mucha paz, pues era un tema que le ha marcado “muchos años”.

La separación de su hijo

Pero si hay algo que dejó casi sin palabras a Carmen Borrego fue conocer la noticia de la separación de su hijo, José María Almoguera, y su mujer, Paola Olmedo. “No me lo puedo creer. ¿Qué ha pasado? ¿José María qué te ha pasado? Yo cuando me vine estaban muy bien. Todo estaba correcto cuando me despedí de él. Siempre he pensado que era muy feliz con Paola. No sé qué ha ocurrido”, ha dicho después de que Sandra Barneda le contara la información.

José María Almoguera y Paola Olmedo en una imagen de archivo. (Europa Press)

Todavía en shock, la televisiva ha asegurado que ahora lo importante eran ellos. “Me preocupa cómo está mi hijo y cómo está Paola. Ella siempre será la madre de mi nieto y si necesita algo siempre me va a tener. (...) Para mí es una noticia devastadora. Es una noticia muy mala. Estoy segura y convencida que mi hijo está sufriendo y yo no estoy con él para ayudarle. Pronto estaré con él. No me creo esto que acabo de ver. ¿Qué ha pasado?”.

Las lágrimas han llegado entonces a sus ojos y, devastada, se ha echado a llorar. “No me lo creo y hasta que hable con él no me lo voy a creer. Quiero saber qué ha pasado. Quiero saber qué les ha pasado. No quiero opinar sin tener la información directa de ellos”. Además, ha confesado que no se lo imaginaba y es que “José María es muy reservado para sus cosas”.