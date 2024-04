El hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, y Paola Olmedo se separan nueve meses después de ser padres

José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, y su expareja, Paola Olmedo, en una imagen de archivo (Europa Press)

La familia Campos no está afrontando su mejor etapa. Por un lado, Terelu Campos se encuentra confrontando la primera Semana Santa sin su madre, María Teresa Campos, mientras que Carmen Borrego está intentando dar lo mejor de sí en Supervivientes. Los hijos de ambas hermanas tampoco están pasando su mejor momento, pues Alejandra Rubio enfrenta las críticas por su reciente relación con Carlo Costanzia y, ahora, se conoce que José María Almoguera ha puesto fin a su relación con Paola Olmedo tras casi dos años de relación.

La revista Semana ha lanzado la primicia de que el hijo de Carmen Borrego y Francisco Almoguera decidieron seguir sus caminos por separado tras no poder superar los problemas que arrastraban desde hace un tiempo. “No les va a dar tiempo a celebrar el segundo aniversario de boda”, desveló el director de la revista, Jorge Borrajo, al programa TardeAR, que se hizo eco de la exclusiva de la revista del corazón.

“Hace un año hablamos del embarazo de Paola, y ahora hablamos de la separación entre José María y Paola”, continuó detallando el periodista, poco antes de sacar a la luz que las cosas parecen no tener retorno, pues “él se ha mudado a otra casa”. “Estamos a la espera de confirmar que viven separados”, indicó.

La expareja se dio el sí, quiero el 14 mayo de 2022 y había formado una familia de tres miembros con la llegada de su primer hijo en común, Marc, que actualmente tiene nueve meses. “Vive con su padre y está muy afectado por lo sucedido”, aseguraron desde el programa presentado por Ana Rosa Quintana. Pese a las diferencias que pudo tener el matrimonio en el paso, lo cierto es que los dos mantienen una relación cordial por el bien de su pequeño.

Por el momento, se desconoce si Carmen Borrego es consciente de la situación que se encuentra atravesando su hijo tras el fin de su matrimonio. “Con él no hemos podido hablar de esto, pero hasta lo que Semana conoce, Carmen no sabe nada de esto. Antes de partir a Honduras pasó por casa de José María y Paola, y también sabemos que Paola no estaba presente, pues se marchó minutos antes de que ella llegase”, aclaró Borrajo.

Y es que la que fuera colaboradora de Sálvame y su nuera no han mantenido una buena relación a lo largo del tiempo, pues la esteticista de origen paraguayo se convirtió en el principal motivo de distanciamiento entre ella y su hijo. No obstante, con la muerte de la matriarca de la familia, Carmen Borrego y José María Alguero tomaron la decisión de dejar atrás sus diferencias para volver a cultivar la relación madre e hijo. Pese a ello, todavía se desconoce si este le confesará a su progenitora que su matrimonio ha llegado su fin.

El periodista dejó claro que en su ruptura no hubo “terceras personas”. Unas palabras que la colaboradora Silvia Taulés matizó asegurando que una persona cercana a la expareja le ha confirmado que sí podría haber otra mujer de por medio. “El hijo de Carmen vive con otra mujer. No me pueden asegurar que sean novios, pero vive con otra chica” espetó, abriendo la vereda a un posible nuevo amor por parte de José María Almoguera.

Terelu Campos, a favor de su sobrino

Si bien su hermana aún no es consciente de esta realidad, puesto que se encuentra ‘aislada’ en Cayos Cochinos, Terelu Campos ha reaccionado a la noticia de la separación de su sobrino. Tras establecer conexión con Carmen y enviarle todo su cariño, la colaboradora de RTVE ha expresado su opinión, mostrándose a favor de José María Alguero.

“Forma parte de lo que es la vida, forma parte de las relaciones, no voy a hablar de mi sobrino porque es algo que nunca he hecho. Ni siquiera me pertenece la vida de mi hija, que ella gobierna y toma sus decisiones, imaginad lo que eso significa para mi sobrino. Lo importante es que esté bien. Yo no sé si me vais a entender o no, pero aquí priorizo a mi sobrino. Y a su mujer. A ambos”, ha afirmado.