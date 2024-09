Julen, el joven mallorquín que pide ayuda en redes para salvar el restaurante de sus padres: “Se ha volcado mucha gente, no solo vecinos de Palma”

Julen, el joven mallorquín que ha usado las redes para promocionar su negocio familiar (@xinovasc0)

“Hola, necesito vuestra ayuda”. Así comienza el mensaje que Julen, un joven mallorquín, publicaba en la red social X con un objetivo muy claro: salvar el restaurante de sus padres. En un hilo de publicaciones, Julen contaba la crítica situación en la que se encuentra el restaurante familiar, Yuki + Q sushi, un local especializado en cocina asiática que ya ha llegado a oídos de millones de personas. Y es que, en pocos días, esta iniciativa se ha convertido en un auténtico fenómeno viral, con más de 11 millones de visualizaciones, 20.000 retuits, 50.000 likes y cientos de comentarios acumulados.

La familia de Julen regenta este restaurante en Palma desde hace ya 10 años, un negocio consolidad pero que, tal y como explicaba en su mensaje en redes, ha sufrido un verano duro en el que las ventas no han sido las esperadas. “Mis padres tienen un pequeño restaurante en Palma y este verano ha sido bastante flojete, hoy sábado 31 de agosto no han hecho ni 20 euros de caja y me gustaría poder ayudarles a darse a conocer un poco más”, escribía en su perfil este usuario. “Hemos podido sobrevivir con ello pero este año nos está quitando bastante la posibilidad de ahorro y le crea mucha ansiedad a mi madre”, continuaba, pidiendo difusión a sus seguidores para lograr así cambiar esta situación.

hola, necesito vuestra ayuda (sobretodo peña de la isla porfa),



mis padres tienen un pequeño restaurante en Palma y este verano ha sido bastante flojete, hoy sábado 31 de agosto no han hecho ni 20 euros de caja y me gustaria poder ayudarles a darse a conocer un pelín más pic.twitter.com/4AnPHEUloQ — julen 🚭 (@xinovasc0) September 1, 2024

Y, de momento, lo ha conseguido. “Se ha volcado mucha gente, no solo vecinos de Palma”, cuenta Julen en una conversación con Infobae España. La magia de las redes ha hecho que este mensaje haya llegado a decenas de miles de personas, tanto a vecinos de la zona como a visitantes esporádicos, aunque también, cuenta, a usuarios más allá de nuestras fronteras. “He llegado a ver tuits de gente de Canadá, me ha hablado un doctor de Guatemala... Ha habido mucha gente de otras zonas que, independientemente de que estén relacionados o no con la ciudad de Palma, han apoyado a la causa”, narra el joven.

Un verano atípico que pasa factura al comercio local

El día que Julen decidió escribir este mensaje de ayuda fue un 31 de agosto, último día de la temporada veraniega. “Era un día que coincidía con las salidas del hotel que tenemos al lado y que aparte era fin de mes. Esto hizo que mis padres no hicieran mucha caja y alrededor de las 20:00 de la tarde mi madre ya dijo: ‘para esto cerramos y nos vamos a casa, para estar aquí comiendo los mocos...’ Al llegar a casa lo comentamos y decidí moverlo por redes para intentar promocionarlo. Sinceramente, no pensaba que cogiera esta repercusión, incluso internacional”, cuenta el joven, que también trabaja como cocinero en otro restaurante de la zona.

Aunque ese día en concreto la situación era crítica, Julen asegura que este problema viene de largo. “El verano ha sido bastante atípico. Se nos ha subido el alquiler del negocio y también ha subido el precio de la materia prima. Pero además me atrevería a decir que, tanto en la gente local como en los turistas, se nota que se les ha reducido la capacidad de gasto. Y esto afecta sobre todo al comercio local”, cuenta. “El comercio local aquí en Palma está condicionado a las bandadas de turistas que vengan. Si tenemos suerte y tienen ganas de gastar, bien. Si no, es más difícil”.

“El comercio local aquí en Palma está condicionado a las bandadas de turistas que vengan”

Restaurante Yuki + Q sushi, en la calle Ramón y Cajal (X / @xinovasc0)

La ‘magia’ de las redes sociales

“Hola mi hijo. Hemos terminado ahora. Bastante gente. Todos están encantados. Gracias hijo. 2 días, 1500 €”. Son los mensajes de agradecimiento de la hostelera hacia su hijo, solo 48 horas después de que Julen pulsara el botón de publicar. “Solo puedo dar las gracias y espero que el mundo os lo sepa dar de vuelta”, escribía el joven en sus redes, compartiendo con sus seguidores las buenas nuevas.

Julen, también conocido en redes como ‘Cocina con Xino’ cuenta con numerosos perfiles en varias plataformas donde acumula más de 80 mil seguidores. En Instagram y TikTok, es conocido por sus vídeos breves de gastronomía oriental casera, en los que comparte los secretos para elaborar deliciosas recetas de cocina tradicional desde una perspectiva joven y divertida.

Su presencia previa en redes, explica, ha ayudado a multiplicar el alcance de la publicación, pero también a saber gestionar las críticas que, en ocasiones, acarrea la viralidad. Insultos, comentarios sobre su ideología política, críticas hacia sus opiniones con respecto al turismo... Aun así, Julen asegura quedarse con lo bueno. “Diría que la situación ha sido un fifty fifty, un 50/50 de positivismo con negativismo. Pero ahora que se está calmando un poco más la cosa, me atrevo a decir que lo positivo ha conseguido ganar a lo negativo”.

España se rebela contra un modelo turístico insostenible: “El malestar social aumentará tras un verano que puede batir récord de llegadas”.