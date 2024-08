Sentirse solo aumenta la frecuencia y la intensidad de las pesadillas

Una mujer mayor mira por la ventana (Shutterstock España)

Hay quienes consideran que las pesadillas son una manera que tiene nuestro cerebro de manejar las tensiones y las emociones del día. Son una experiencia desagradable pero completamente natural y que puede verse intensificada en aquellas personas que se sienten solas. Así lo sostiene un estudio recientemente publicado en la revista Journal of Pshychology y dirigido por la Universidad de Arizona, la Universidad de Tampa, la Universidad Estatal de Oregón y la Universidad Whitworth, todas ellas en Estados Unidos.

Tanto la soledad como los trastornos del sueño están relacionados con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, depresión y muerte prematura, por lo que comprender mejor cómo funciona nuestro cerebro mientras duerme puede acercarnos a mejorar múltiples tratamientos. Además, la investigación ha encontrado varios factores que forman parte de ese vínculo entre soledad y la frecuencia e intensidad y frecuencia de las pesadillas, como el estrés, la preocupación, la ansiedad y la hiperactivación.

Este descubrimiento refuerza la idea de la importancia de las relaciones sociales para los seres humanos y de los efectos negativos de su ausencia. Esta es la teoría evolutiva de la soledad, que postula que el sentido de pertenencia a un grupo es crucial para la supervivencia humana. “Las relaciones interpersonales son una necesidad humana fundamental”, ha afirmado Colin Hesse, director de la Escuela de Comunicación de la Facultad de Artes Liberales de la OSU. “Cuando la necesidad de las personas de tener relaciones sólidas no se satisface, sufren física, mental y socialmente. Al igual que el hambre o la fatiga significan que no se han consumido suficientes calorías o no se ha dormido lo suficiente, la soledad ha evolucionado para alertar a las personas cuando sus necesidades de conexión interpersonal no se están satisfaciendo”.

Cómo nos afecta la soledad al sueño

El propio estudio y trabajos previos de otros investigadores señalan que la soledad afecta a nuestra salud física y mental, pues nos causa un sufrimiento a distintos niveles. Por ejemplo, con las pesadillas, daña nuestra calidad del sueño. En esta línea, los científicos creen que las pesadillas tienen una explicación evolutiva (evolucionamos para experimentar un estrés, una alerta cuando nos sentimos solos) más que ambiental.

“Es demasiado pronto para hablar de intervenciones específicas de manera concreta, pero nuestros hallazgos son ciertamente consistentes con la posibilidad de que tratar la soledad ayudaría a reducir las experiencias de pesadilla de una persona. Esa es una posibilidad que se puede abordar en estudios clínicos controlados, ha explicado Hesse.

En España, la mitad de la población padecerá en algún momento de su vida un trastorno del sueño y más del 60% de los españoles duermen una media de seis horas al día entre semana, según los datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN). “Un sueño reparador de calidad es fundamental para el funcionamiento cognitivo, la regulación del estado de ánimo, el metabolismo y muchos otros aspectos del bienestar. Por eso es tan importante investigar los estados psicológicos que alteran el sueño, siendo la soledad uno de ellos”, concluyen los investigadores.