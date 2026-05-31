España

Cómo hacer una tarta de limón y arándanos: una receta con pocos ingredientes para conseguir un equilibrio de frescura y dulzura

Un postre ideal para reuniones familiares y para sorprender a cualquier tipo de paladar

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Primer plano de tarta redonda de arándanos y limón en molde negro, sobre papel de horno. Cubierta con crema blanca, mermelada, arándanos y hojas de menta.
Una tarta de queso, nata y arándanos, decorada con arándanos frescos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación del limón y los arándanos en una tarta es el equilibrio perfecto entre frescura y dulzura. Cada bocado de esta tarta de limón y arándanos estalla en la boca con notas cítricas y el toque jugoso de los frutos rojos.

Es un postre que triunfa tanto en reuniones familiares como en celebraciones especiales. En España, los arándanos han ganado protagonismo en repostería reciente y su maridaje con el limón resulta ideal con vinos dulces blancos o un café solo.

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Receta de tarta de limón y arándanos

La tarta de limón y arándanos se compone de una base de pasta brisée crujiente, una suave crema de queso y nata, y se remata con una generosa capa de mermelada y frutos frescos. La técnica principal es el horneado de la base y el montaje en frío del relleno.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora y 15 minutos
  • Preparación activa: 25 minutos
  • Cocción: 20 minutos
  • Reposo en nevera: 30 minutos

Ingredientes

  • 1 base de pasta brisée
  • 200 g de nata montada con azúcar
  • 200 g de queso fresco
  • 3-4 cucharadas de azúcar
  • 150 g de mermelada de arándanos
  • 100 g de arándanos frescos (opcional, para decorar)
  • 1 limón (ralladura, opcional)
Descubre cinco recetas variadas y saludables perfectas para preparar con antelación y llevar en táper. En este video te mostramos cómo hacer una ensalada de lentejas, escalope de pollo, espinacas a la crema, albóndigas en salsa de mostaza y bacalao con patatas.

Cómo hacer tarta de limón y arándanos, paso a paso

  • Precalienta el horno a 180 °C.
  • Extiende la pasta brisée sobre un molde para tarta, pinchando la base con un tenedor para evitar que suba.
  • Hornea la base durante 20 minutos, hasta que esté dorada. Vigila que no se queme.
  • Mientras se enfría la base, mezcla el queso fresco con la nata montada y el azúcar. Bate hasta obtener una crema uniforme.
  • Añade la ralladura de limón a la crema si buscas un toque más cítrico.
  • Deja enfriar la mezcla en la nevera durante 30 minutos.
  • Rellena la base horneada con la crema de queso y nata.
  • Cubre con la mermelada de arándanos y decora con los arándanos frescos.
  • Reserva en la nevera al menos 1 hora antes de servir para que cuaje bien.
  • Sirve fría y, si quieres, añade unas hojas de menta para decorar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 265 kcal
  • Grasas: 17 g
  • Hidratos de carbono: 23 g
  • Proteínas: 5 g
  • Azúcares: 13 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en nevera hasta 3 días, cubierta con film transparente para evitar que se reseque o absorba olores.

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