Cómo hacer una tarta de limón y arándanos: una receta con pocos ingredientes para conseguir un equilibrio de frescura y dulzura

La combinación del limón y los arándanos en una tarta es el equilibrio perfecto entre frescura y dulzura. Cada bocado de esta tarta de limón y arándanos estalla en la boca con notas cítricas y el toque jugoso de los frutos rojos.
Es un postre que triunfa tanto en reuniones familiares como en celebraciones especiales. En España, los arándanos han ganado protagonismo en repostería reciente y su maridaje con el limón resulta ideal con vinos dulces blancos o un café solo.
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Receta de tarta de limón y arándanos
La tarta de limón y arándanos se compone de una base de pasta brisée crujiente, una suave crema de queso y nata, y se remata con una generosa capa de mermelada y frutos frescos. La técnica principal es el horneado de la base y el montaje en frío del relleno.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora y 15 minutos
- Preparación activa: 25 minutos
- Cocción: 20 minutos
- Reposo en nevera: 30 minutos
Ingredientes
- 1 base de pasta brisée
- 200 g de nata montada con azúcar
- 200 g de queso fresco
- 3-4 cucharadas de azúcar
- 150 g de mermelada de arándanos
- 100 g de arándanos frescos (opcional, para decorar)
- 1 limón (ralladura, opcional)
Cómo hacer tarta de limón y arándanos, paso a paso
- Precalienta el horno a 180 °C.
- Extiende la pasta brisée sobre un molde para tarta, pinchando la base con un tenedor para evitar que suba.
- Hornea la base durante 20 minutos, hasta que esté dorada. Vigila que no se queme.
- Mientras se enfría la base, mezcla el queso fresco con la nata montada y el azúcar. Bate hasta obtener una crema uniforme.
- Añade la ralladura de limón a la crema si buscas un toque más cítrico.
- Deja enfriar la mezcla en la nevera durante 30 minutos.
- Rellena la base horneada con la crema de queso y nata.
- Cubre con la mermelada de arándanos y decora con los arándanos frescos.
- Reserva en la nevera al menos 1 hora antes de servir para que cuaje bien.
- Sirve fría y, si quieres, añade unas hojas de menta para decorar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 265 kcal
- Grasas: 17 g
- Hidratos de carbono: 23 g
- Proteínas: 5 g
- Azúcares: 13 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Se conserva en nevera hasta 3 días, cubierta con film transparente para evitar que se reseque o absorba olores.
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