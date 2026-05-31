Cómo hacer una tarta de limón y arándanos: una receta con pocos ingredientes para conseguir un equilibrio de frescura y dulzura

Una tarta de queso, nata y arándanos, decorada con arándanos frescos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación del limón y los arándanos en una tarta es el equilibrio perfecto entre frescura y dulzura. Cada bocado de esta tarta de limón y arándanos estalla en la boca con notas cítricas y el toque jugoso de los frutos rojos.

Es un postre que triunfa tanto en reuniones familiares como en celebraciones especiales. En España, los arándanos han ganado protagonismo en repostería reciente y su maridaje con el limón resulta ideal con vinos dulces blancos o un café solo.

PUBLICIDAD

Receta de tarta de limón y arándanos

La tarta de limón y arándanos se compone de una base de pasta brisée crujiente, una suave crema de queso y nata, y se remata con una generosa capa de mermelada y frutos frescos. La técnica principal es el horneado de la base y el montaje en frío del relleno.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 15 minutos

Preparación activa: 25 minutos

Cocción: 20 minutos

Reposo en nevera: 30 minutos

Ingredientes

1 base de pasta brisée

200 g de nata montada con azúcar

200 g de queso fresco

3-4 cucharadas de azúcar

150 g de mermelada de arándanos

100 g de arándanos frescos (opcional, para decorar)

1 limón (ralladura, opcional)

Descubre cinco recetas variadas y saludables perfectas para preparar con antelación y llevar en táper. En este video te mostramos cómo hacer una ensalada de lentejas, escalope de pollo, espinacas a la crema, albóndigas en salsa de mostaza y bacalao con patatas.

Cómo hacer tarta de limón y arándanos, paso a paso

Precalienta el horno a 180 °C.

Extiende la pasta brisée sobre un molde para tarta, pinchando la base con un tenedor para evitar que suba.

Hornea la base durante 20 minutos, hasta que esté dorada. Vigila que no se queme.

Mientras se enfría la base, mezcla el queso fresco con la nata montada y el azúcar. Bate hasta obtener una crema uniforme .

Añade la ralladura de limón a la crema si buscas un toque más cítrico.

Deja enfriar la mezcla en la nevera durante 30 minutos.

Rellena la base horneada con la crema de queso y nata.

Cubre con la mermelada de arándanos y decora con los arándanos frescos.

Reserva en la nevera al menos 1 hora antes de servir para que cuaje bien.

Sirve fría y, si quieres, añade unas hojas de menta para decorar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 265 kcal

Grasas: 17 g

Hidratos de carbono: 23 g

Proteínas: 5 g

Azúcares: 13 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en nevera hasta 3 días, cubierta con film transparente para evitar que se reseque o absorba olores.