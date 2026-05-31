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Fran Sánchez, psicólogo: “Existen 4 tipos de autoestima que marcan la forma en la que vives”

El experto explica cómo influye en la forma de pensar, actuar y relacionarse con uno mismo

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Una mujer con mucha autoestima
Mujer mirándose al espejo. (Magnific)

La autoestima es una de las herramientas más importantes para nuestro bienestar emocional, ya que influye directamente en cómo nos percibimos y afrontamos los retos del día a día. A pesar de ello, pocas personas conocen qué tipos existen y cómo fortalecerla.

Esto es algo de lo que es consciente Fran Sánchez, un psicólogo que publica contenido en redes sociales. En uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@minddtalk), explica varias cosas que es conveniente tener en cuenta.

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“¿Por qué hay personas que se sienten bien consigo mismas pase lo que pase, mientras otras se hunden ante el más mínimo error? Existen cuatro tipos de autoestima que explican esto en gran parte y que van a marcar muchísimo la forma en la que vas a vivir", afirma durante los primeros segundos.

Tipos de autoestima y cómo nos afectan

Según explica el psicólogo, estos cuatro tipos de autoestima no son categorías rígidas, sino patrones que pueden variar a lo largo del tiempo en función de nuestras experiencias, el entorno y la forma en la que interpretamos lo que nos ocurre. Sin embargo, sí que tienden a repetirse ciertas dinámicas que influyen directamente en la manera en la que nos relacionamos con nosotros mismos.

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La autoestima alta y estable es la más saludable, ya que permite mantener una visión equilibrada de uno mismo sin depender de la validación externa. En cambio, la autoestima alta pero inestable puede generar cierta vulnerabilidad emocional, ya que depende en gran medida de la opinión de los demás, lo que hace que la percepción de uno mismo cambie con facilidad.

Por otro lado, la baja autoestima inestable se caracteriza por una percepción negativa de base, aunque con ciertos altibajos puntuales que pueden surgir tras logros o reconocimientos externos. Sin embargo, estos momentos de seguridad suelen ser breves y no logran consolidarse.

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La baja autoestima estable es la más limitante, ya que mantiene de forma constante una visión negativa de uno mismo que tiende a cronificarse, dificultando el cambio sin un trabajo personal profundo o apoyo psicológico especializado.

Cómo trabajar la autoestima

Trabajarla es un proceso progresivo que, según la psicología, se basa en la modificación de patrones de pensamiento y en la construcción de una relación más sana con uno mismo. Una de las estrategias más recomendadas es la reestructuración cognitiva, que consiste en identificar pensamientos negativos automatizados y cuestionar su veracidad, sustituyéndolos por interpretaciones más justas.

También es clave potenciar nuestro propio autocuidado. Otro elemento es importante es establecer metas más realistas, lo que permite generar pequeñas experiencias que refuercen la sensación de confianza en uno mismo.

Si eres una persona muy negativa, es importante empezar por identificar esos pensamientos automáticos que tienden a anticipar siempre el peor resultado o a invalidar tus propios logros. También es necesario entender que este tipo de cambio no es inmediato, sino progresivo, y que requiere constancia y paciencia en el día a día para empezar a notar resultados reales en la forma de pensar y de relacionarse con uno mismo.

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